Sığınmacı tepkisi: Şiir yazmayı bırakın

Haberin Devamı

Göç İdaresi Başkanlığı’nı ziyaret etmek istediğini de belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

KAÇI VATANDAŞ?

“Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hâlâ ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi’ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller, şimdi kum torbası koyarlar herhalde. Milletimiz adına Göç İdaresi’ne soruyorum: Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyor sunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi’nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın.”