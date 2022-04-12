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Sığınmacı tepkisi: Şiir yazmayı bırakın

#Kemal Kılıçdaoğlu#CHP#Göç İdaresi
Sığınmacı tepkisi: Şiir yazmayı bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi Başkanlığı’nın kuruluş yıldönümünü “Her insan bir göç/Her göç bir insan” dizeleriyle kutlayan Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımını eleştirdi.

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Göç İdaresi Başkanlığı’nı ziyaret etmek istediğini de belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

KAÇI VATANDAŞ?

“Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hâlâ ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi’ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller, şimdi kum torbası koyarlar herhalde. Milletimiz adına Göç İdaresi’ne soruyorum: Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyor sunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi’nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın.”

 

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#Kemal Kılıçdaoğlu#CHP#Göç İdaresi

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