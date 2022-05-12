Sığınmacı çıkışı: Asla itmeyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalara yönelik açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz onları asla silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz. Bay Kemal, bunu böyle bilesin” dedi. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

16. SEÇİM ZAFERİMİZE BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

“Seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. Bu tempoyu hiç düşürmeden çalışmalarımızı 2023’e kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki bir yıllık süreyi en güzel şekilde değerlendirip 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Her seçim önemlidir, tarihidir, kritiktir. Bu seçimlere küresel krizlerin, dünyadaki sistemi kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. Küresel kriz, tehditler yanında fırsatlar da çıkardı. Ülkemizin asırlık geri kalmışlığını ortadan kaldıracak eser ve hizmetleri her alana teşmil ederek adım adım hayata geçirdik. Şimdi tüm bu emeklerin, mücadelelerin, fedakârlıkların, altyapıların asıl meyvesini toplayacağımız, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. 2023 seçimlerinin öncekine göre farkı buradan geliyor.

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ERDOĞAN İÇİN DEĞİL TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023’te yapılacak tercihe bağlıdır. Muhalefetin tek taahhüdü Türkiye’yi 20 yıl öncesine götürmek, yapılmış olan her şeyi mümkünse yıkmaktır. Dün Meclis’te ‘Tayyip Erdoğan, Suriye meselesini BM’de hiç gündeme getirdi mi?’ diye soruyor. Eline diline dursun. Defaatle... Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Tabii bunların gözü var görmez kulağı var duymaz, bunların kalpleri mühürlü.

Sürekli örnek verdiği bürokratik kariyeri ülkemizin en büyük utanç sayfalarından biridir. Bu adamı nerede görürsünüz? Ankara’dan İstanbul’a teröristlerle kol kola yürüdüğünü görürsünüz. Teröristlere, yandaşlarıyla beraber onların cenaze törenlerine katıldığını görürsünüz. Bu FETÖ’cüler bizi, kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı’na geldiğimizde on binler oradaydı ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ’cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir.

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DÜŞMANA TESLİM ETMEYİZ

Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal’in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz. Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Bu kardeşlerimizden kendi inisiyatifleri ile geri dönmek isteyen olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz asla silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz. Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Biz bu görevde olduğumuz sürece, Bay Kemal ve yandaşları hepinize birden sesleniyorum, siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan Suriyeli, Afgan hepsi bir gönül huzuru içine giriyor.”

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TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYORUZ

“Göreve geldiğimizden bu yana terörün kökünü kazıdık mı? Kazıdık. Kazımaya devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Sınır içinde, sınır dışında her şeye rağmen, başta Amerika olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkeleri binlerce TIR dolusu silah, mühimmat her şeyi Türkiye’nin içindeki teröristlere gönderdiler.”

SIKINTILAR KALICI DEĞİL

“Enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar, tedarik zincirindeki bozulmalar tüm dünyada enflasyonu azdırmıştır. Bu tablo fiyat artışları olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye, uzunca süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden maruz kaldığı bir saldırıyla mücadele etmektedir. Milletimiz ciddi bir hayat pahalılığı ile karşı karşıya kalmıştır. Ekonomi programımızın ilk ayağı ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan vazgeçmemektir. İkinci ayağı istihdama öncelik vermektir. Üçüncü olarak da fiyat artışlarını kontrol altına almak, diğer yandan gelirleri yükseltmektir. Sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir, kalıcı değildir.”

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BUNLAR MİLLETLE KAVGA ETMEYE GELİYOR

“CHP’nin geçmişine baktığımızda kiminle kavga etmeye geldiği açıkça görülüyor. Bunlar milletle, milletin hak ve özgürlük kazanımıyla kavga etmeye geliyor. Sefaleti hortlatmak için kavga etmeye geliyor. Bunlar milletin başına bela olmaya geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bunların o yılan dillerinin, sahte söylemlerinin arkasındaki gerçek niyetlerini göstererek tamamını da sandığa gömeceğiz. Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı.”