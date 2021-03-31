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GeriGündem Siğil ameliyatı için gittiği hastanede hayatını kaybetti! Polis memuru Vedat Tuğrul'un acı ölümü
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Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL , (DHA)-
Haber Giriş: 31.03.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Siğil ameliyatı için gittiği hastanede hayatını kaybetti! Polis memuru Vedat Tuğrul'un acı ölümü

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Siğil ameliyatı için gittiği hastanede hayatını kaybetti! Polis memuru Vedat Tuğrul'un acı ölümü

Beşiktaş'ta polis memuru Vedat Tuğrul siğil ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Hastanede operasyon sırasında fenalaştığı iddia edilen polis memuru Vedat Tuğrul, nakledildiği Bakırköy'deki hastanede hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı.

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Doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat Tuğrul hayatını kaybetti.

Siğil ameliyatı için gittiği hastanede hayatını kaybetti Polis memuru Vedat Tuğrulun acı ölümü

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.

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