Sigarayı ‘çevrimiçi’ bırakın

Sigarayı bırakmak isteyen ancak yüzyüze görüşmelere zaman ayıramayan vatandaşlar için çevrimiçi (uzaktan) sigara bırakma polikliniği hizmeti başlatan Sağlık Bakanlığı, işyerinden ya da evinden bilgisayar ya da telefon aracılığı ile bağlanıp doktor yardımı ile sigarayı bırakmanın da artık mümkün olduğunu açıkladı. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, bugüne kadar 135 bin kişiye sigarayı bıraktırdı. Sağlık Bakanlığı, ‘9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle vatandaşları sigaraya bırakmaya davet etti ve önerilerde bulundu:



"Öncelikle ailenize ve yakın çevrenize sigarayı bırakmak istediğinizi söyleyin ve onlardan destek isteyin.

‘GERGİNLİĞE KARŞI MÜZİK DİNLEYİN’

Öğün atlamayın, aşırı sigara içme isteği duyarsanız nefes egzersizi yapın ve su için. Huzursuzluk ve gerginliğe karşı yürüyüşe çıkın, duş alın, spor yapın, müzik dinleyin. Baş ağrıları nedeniyle, akşam saatlerinde çay, kahve ve kolayı olabildiğince içmeyin. El-ağız alışkanlığına karşı kalem ve stres topu ile oynayın, şekersiz sakız çiğneyin ve düşük kalorili yiyecekler tüketin. Paketin kalanını hemen atın. Tekrar sigara içilmeyen yola geçin.”