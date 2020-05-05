Sigarayı bırakmak kiloya sebep olmaz

Sigarayı bırakma uzmanı Emre Üstünuçar, sigarayı bırakma sonrasında çok kilo alan kişilerin psikolojik bağımlılığının sürdüğü görüşünde. Emre Üstünuçar’a göre, bir kişi sigarayı bırakıp iki-üç kilodan daha fazla aldıysa sigarayı zihninden atamamış, psikolojik bağımlılığı sürüyor anlamına geliyor. Emre Üstünuçar bu durumu şöyle anlatıyor: “Kişi sigarayı hâlâ keyif verici bir madde olarak gördüğü için o keyfi yapamıyorsam bunun yerine tatlı yiyeyim diye düşünüyor. Sigara yerine başka keyif verici bir şeyi koyar. Aslında sormamız gereken esas soru şu: Sigara içen biri gördüğüm zaman içim cız edip, ‘Ne güzel içiyor’ mu diyoruz yoksa ‘Allah beni kurtarmış, inşallah o da kurtulur’ mu diyorum? İkinci yanıtı veriyorsak sigarayı zihnimizde bitirmişiz demektir.”

GÜNDE 10 DAKİKA EGZERSİZ

Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay’ın ortak çalıştığı bırakabilirsin.org sitesinde sigarayı bıraktıktan sonra kilo kontrolü ile ilgili şu öneriler yer alıyor:

- Sigarayı bıraktıktan sonra alışkın olduğunuzdan daha sık acıktığınızı ve daha çok yemek yediğinizi fark edebilirsiniz. Bunun için porsiyonları küçültmek yardımcı olabilir. Bir tabak yemek yedikten sonra 10 dakika beklemelisiniz. 10 dakika sonra ikinci tabağı yemek istemediğinizi fark edeceksiniz.

- Sigara aklına geldiğinizde su içmek o anı geçiştirmek için iyi bir yöntem.

- Düzenli egzersiz yapmak bu dönemde kilo almayı önleyecektir. Günde 10 dakika egzersiz bile bu dönemde sizi rahatlatacaktır.

İFTARDAN SONRA NİKOTİN ZEHİRLENMESİ

Ramazanda pek çok insan sigara bağımlısı olduğu için oruç tutamıyor ve bunun vicdan azabını yaşıyor. Oruç tutan pek çok tiryaki ise iftar ile sahur arasında 24 saatte alacağı nikotin miktarını peş peşe sigara içerek alıyor. Nikotin zehirlenmesi olan vücut tüm gün bunu atmaya çalışıyor. Bu sırada da psikolojik bağımlılığı artıyor. Sağlıkçılar gibi din adamları da Ramazan’ın bir arınma ayı olduğunu, bu dönemi fırsata çevirerek sigaranın bırakılabileceğini belirtiyor.

SİGARAYLA BİRLİKTE NE İÇİYORSUN

- Boya sökücü etkili aseton

- Boya sökücü etkili aseton

- Öldürücü zehirler olan siyanür ve arsenik

- Çakmak gazında bulunan bütan gazı

- Roket yakıtlarında bulunan metanol

- Akü yapımında kullanılan kadmiyum

- Toksik bir madde olan naftalin

- Kimya sanayinde ve temizlik maddelerinde kullanılan amonyak

- Eroinden daha güçlü bir bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan nikotin

- Böcek ilaçlamada kullanılan DDT

- Kanserojen maddeler (aromatik hidrokarbonlar, aromatik aminleri aldehitler ve nitroz aminler)

- Diğerleri: karbonil sülfid, benzen, toluen, karbondioksit, formaldehit, fenol, nitrojenoksit, formik asit.

BIRAKINCA NE OLUYOR

- Araştırmalara göre sigarayı bıraktıktan sonra vücut hızla düzelmeye başlıyor. Sigaradan kurtulduktan hemen sonra şunlar olmaya başlıyor:

- 20 dakika sonra kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.

- 8 saat sonra kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.

- 24 saat sonra vücut karbonmonoksitten arınır.

- 48 saat sonra kandaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku duyusu artar.

- 72 saat sonra nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları fonksiyonu arttığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. Enerji düzeyi artar.

- 2-12 hafta sonra, tüm vücuttaki dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır, yürürken yorulma ve tıkanma daha az görülür.

- 3-9 ay sonra, öksürük, kısa aralıklarla nefes alıp verme ve hırıltılı ya da ıslık sesli soluk alıp verme gibi solunum yolu problemleri düzelir, akciğer fonksiyonları yüzde 5-10 oranında artar.

- 12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.

- 10-15 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski hiç içmeyenlerle aynı seviyeye iner, akciğer kanseri riski sigara içenlere göre yüzde 50 azalır.

- 5 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserleri riski yüzde 50 azalır.