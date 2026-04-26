Sigaradan ölüm pandemiyi geçti

Haberin Devamı

“Türkiye’de tütün ve nikotin ürünleri kullanıldığı için yılda 120 bin kişi hayatını kaybediyor. Biz COVID-19 döneminde üç yılda 150 bin kişiyi kaybettik ama yılda sigarayla ilişkili hastalıklardan ya da nikotin nedeniyle oluşan hastalıklardan 120 bin kişinin ölümüne tanık oluyoruz. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değil” diyen Prof. Dr. Kılınç şunları söyledi:

BAŞLAMA YAŞI 12’YE DÜŞTÜ

“Sigara ve tütün mamullerinin meydana gelen hastalıklar nedeniyle Türkiye ekonomisine getirdiği sağlık maliyeti yani her yıl verdiği zarar 752 milyar lira. Bu sorun pandemiden de daha büyük bir sorun. Asıl bu konuda topyekûn bir savaşa ihtiyacımız var. Aksi durumda torunlarımızın bile bu durum nedeniyle riske girmesi ve erken yaşamlarını kaybetmeleri söz konusu. Her yıl Türkiye’de 40 bin kişi akciğer kanseri tanısı alıyor. Akciğer kanserinden yılda 25 bin vatandaşımız hayatını kaybediyor. Her 4.5 dakikada bir vatandaşımız akciğer kanserinden hayatını kaybediyor. Sigaraya başlama yaşı 12’ye düştü.”

Haberin Devamı

CANLI YAYINLA AKCİĞER SAĞLIĞI

Öte yandan Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen 3. Halk İçin Akciğer Sağlığı Kongresi, 1–2 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak ve sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.