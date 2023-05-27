Sigaradan çıkan yangında dumandan etkilendi

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Ege Mahallesi Fatisa Sitesi'ndeki bir apartmanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Kaan Cihan’ın söndürdüğünü sandığı sigaradan çıkan yangında, alevler kısa sürede dubleks evin çatı katını sardı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak aleve müdahale etti. Yangın, 1 saatte güçlükle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Turist rehberi olan anne ve babası şehir dışında olduğu için evde yalnız olduğu öğrenilen ve dumandan etkilendiği belirlenen Kaan Cihan'a ambulansta müdahale edildi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.