Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sigaradan çıkan yangında dumandan etkilendi

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Sigara#Aydın
Sigaradan çıkan yangında dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 13:55

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın çatı katı, söndürülmeyen sigaradan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Kaan Cihan’a (22) ambulansta müdahale edildi.

Haberin Devamı

Ege Mahallesi Fatisa Sitesi'ndeki bir apartmanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Kaan Cihan’ın söndürdüğünü sandığı sigaradan çıkan yangında, alevler kısa sürede dubleks evin çatı katını sardı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak aleve müdahale etti. Yangın, 1 saatte güçlükle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Sigaradan çıkan yangında dumandan etkilendi



Turist rehberi olan anne ve babası şehir dışında olduğu için evde yalnız olduğu öğrenilen ve dumandan etkilendiği belirlenen Kaan Cihan'a ambulansta müdahale edildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Sigara#Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık