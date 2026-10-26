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Sigarada 13-17 yaş alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Memişoğlu#Sigara#TÜİK
Sigarada 13-17 yaş alarmı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 07:00

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17, onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

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Bakan Memişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği tarafından düzenlenen programa katıldı. Memişoğlu, konuşmasında Türkiye’nin 5 temel sağlık sorunu bulunduğunu belirterek bunları obezite, tütün ve kötü alışkanlıklar, uyuşturucu, davranışsal bağımlılıklar ve düşük doğurganlık hızı olarak sıraladı.

YILDA 15 MİLYAR DOLAR

Tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Türkiye’de 2025 yılında 8.5 milyar paket sigara satıldığını, sigaraya harcanan peşin paranın yıllık 15 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Memişoğlu, "Son yapılan TÜİK araştırmasında Türkiye'de şu anda 13 ile 17 yaş arasındaki çocukların, gençlerin nüfusu 7.5 milyon. 7.5 milyonluk bu nüfusun 2.5 milyonu sigara kullanıyor. 13 ile 17 yaş arasındaki nüfusun yüzde 30'u sigara kullanıyor. Türkiye'de toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17, onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

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8 BİN KİŞİYE ERKEN TEŞHİS

Aile hekimlerinin çalışmalarıyla son bir yılda 8 bin kişiye henüz klinik belirti oluşmadan kanser tanısı konulduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, erken teşhisin önemine dikkati çekti. 

 

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#Bakan Memişoğlu#Sigara#TÜİK

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