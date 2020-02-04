Sigara yasağına uymayan 7 bin 240 işletme kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için CHP Adana Miletvekili Burhanettin Bulut, Meclis Başkanlığı’na önerge verdi. Bulut, önergesinde “Son 3 yılda sigara nedeniyle kaç denetim yapılmıştır? Kaç işletmeye ceza verilmiştir? İşletmeler tarafından ne kadar ceza ödenmiştir? Kaç vatandaşa sigara nedeniyle ceza kesilmiştir? Vatandaş ne kadar ceza ödemiştir? Kaç işyeri sigara nedeniyle kapatılmıştır? En çok ceza kesilen iller hangileridir?” sorularını yöneltti.



İSTANBUL İLK SIRADA



Bakan Koca, önergeye verdiği yanıtta son üç yılda sigara denetimleriyle ilgili şu rakamları paylaştı:



“Son 3 yılda ülke genelinde 10 milyon 670 bin 770 adet denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, kanun hükümlerine ihlalde bulunan 104 bin 22 işletmeye, 189 milyon 599 bin 202 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Kanun hükümlerine ihlalde bulunan işletmelere 3’üncü tekerrürden sonra kapatma cezası uygulanmakta olup bugüne kadar 7 bin 240 kapatma cezası uygulanmıştır. İllerin büyüklüğüne uygun olarak en fazla denetim İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yapılmıştır. En fazla idari yaptırımın uygulandığı iller de yine bu illerimizdir.”