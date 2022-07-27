Sigara tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını öldürdü...

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Konya'nın Karatay İlçesi Akabe Mahallesi'nde saat 21.30'da meydana gelen olayda Ahmet Bıyıklı, iddiaya göre, evde oturdukları sırada sigara içme meselesi nedeniyle oğlu A.E.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan baba Bıyıklı ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Bıyıklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan A.E.B. ise kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.