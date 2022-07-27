Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sigara tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını öldürdü...

#Konya#Sigara#Tabanca

Konya'da 16 yaşındaki genç kendisini sigara içmemesi konusunda uyaran babasını çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

Haberin Devamı

Konya'nın Karatay İlçesi Akabe Mahallesi'nde saat 21.30'da meydana gelen olayda Ahmet Bıyıklı, iddiaya göre, evde oturdukları sırada sigara içme meselesi nedeniyle oğlu A.E.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan baba Bıyıklı ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Bıyıklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan A.E.B. ise kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Sigara#Tabanca

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer