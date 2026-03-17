Sigara izmariti cinayeti aydınlattı

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 07:00

DİYARBAKIR’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sur ilçesinde silahla öldürülen M.Y.’nin faillerini belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

Olay yeri ve çevresinde 5 ay saha araştırması yapan ekipler, teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü. Çalışmalar sonucunda, maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi. Olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Böylece, M.A.’nın, ‘maktulün evine hiç gitmediği’ yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

 

