Sigara ihbarına gidilen otelde, 5 tabanca ve silah parçalarıyla yakalandı

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Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir otelin lobisinde sigara içildiği yönünde ihbar aldı. Otele giden ekipler, sigara içilmediğini belirledi. Bu sırada lobide oturan Muhammet K.'nin davranışlarından şüphelenen ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Polis, Muhammet K.'nin '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan hakkında arama kararı olduğunu tespit etti.

Otelde kalan Muhammet K.'nin odasında yapılan aramada ise 5 tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda şarjör, 8 adet tabanca namlusu, 160 adet tabanca parçası ve 17 adet kurusıkı tabancayı çevirmek için kullanılan alet ele geçirildi. Muhammet K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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29 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Ayrıca Muhammet K.'nin konakladığına dair otel kayıtlarının olmadığı belirlendi. Kayıt işlemi yapılmadığı için de emniyet güçlerine anlık veri paylaşımı yapılmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine otel sahibine 'Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet' suçundan 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.