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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Sigara içerken uyuyakalınca çıkan yangında yaralanmıştı! Hayatını kaybetti

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Sigara içerken uyuyakalınca çıkan yangında yaralanmıştı! Hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşadığı evinde, elinde sigarayla uyuyakalınca çıkan yangında yaralanan İbrahim Yazıcı (42), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Yenice Mahallesi Doktor Halilbey Caddesi’nde meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan İbrahim Yazıcı, iddiaya göre elinde sigarayla uyuyakaldı. Bu sırada Yazıcı’nın elinden düşen sigara yatağı tutuşturdu. Alevler önce perdelere sıçradı, ardından da tüm evi sardı.

KURTARILAMADI

Daireden dumanlar çıktığını gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, bir yandan da İbrahim Yazıcı'yı uyandırmaya çalıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sigara içerken uyuyakalınca çıkan yangında yaralanmıştı Hayatını kaybetti

Mahallelinin yardımıyla daireden yaralı çıkarılan Yazıcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan İbrahim Yazıcı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sigara içerken uyuyakalınca çıkan yangında yaralanmıştı Hayatını kaybetti

Yanık ünitesinde tedavi gören İbrahim Yazıcı, dün akşam yaşamını yitirdi.

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