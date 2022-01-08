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Sigara içerken uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi

#Sigara#Yangın#Bursa
Sigara içerken uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi

Bursa'da 60 yaşındaki Sabahattin Tanyeli, yalnız yaşadığı kulübede elinde yanan sigara ile uyuyunca çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Tanyeli'nin daha önce de evini iki kez aynı nedenle yandığı öğrenildi. 2019 yılında evinde çıkan yangının sonrası Tanyeli, "Burada ben yaşıyorum, içeride uyuyordum, bir anda koltuk tutuştu, beni de dışarıya çıkarttılar. Yangın sigaramdan dolayı çıktı" şeklinde konuşmuştu.

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Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Işık Sokak'ta bulunan kulübede yalnız yaşayan Sabahattin Tanyeli, elinde yanan sigara ile uykuya daldı. Bir süre sonra Tanyeli'nin elinden düşen sigara önce yatağı tutuşturdu ardından alevler kulübede bulunan diğer eşyalara sıçrayarak büyüdü. Kulübeden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Yangını kısa sürede söndürülürken itfaiye ekipleri kulübeye girdiğinde yanan yatağın altında Sabahattin Tanyeli'nin cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Tanyeli'nin gece yatakta sigara içerken uyuyakaldığı belirlendi. Tanyeli'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sigara içerken uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi


DAHA ÖNCE DE SİGARA İÇERKEN UYUYAKALINCA, EVİ YANDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sabahattin Tanyeli'nin ablası Sabriye Tanyeli ise kardeşinin öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Daha önce aynı yerdeki metruk binada kaldığı ve kardeşinin o binada yaşadığını anlatan Sabriye Tanyeli, binanın yangın nedeniyle yıkılmasının ardından kardeşi için kulübe yaptırdığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Adem Susam ise, “Koca evi yaka yaka bu hale geldi. Önce evi yaktı, ev yıkılınca ablası ona burayı yapmıştı. En sonunda kendisini de yaktı" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sigara içerken uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi



2019 YILINDA ÇIKAN YANGININ ARDINDAN OLAYI ANLATMIŞTI

Sebahattin Tanyeli'yi, 1 Nisan 2019 tarihinde yine sigara nedeniyle evinde çıkan yangında komşuları kurtarmıştı. Yangın sonucu Tanyeli'nin evi kullanılmaz hale gelmişti. Sabahattin Tanyeli, olayla ilgili, "Burada ben yaşıyorum. İçeride uyuyordum, bir anda koltuk tutuştu. Beni dışarıya çıkarttılar. Yangın sigaramdan dolayı çıktı" şeklinde konuşmuştu.

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#Sigara#Yangın#Bursa

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