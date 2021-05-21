Sigara abdesti bozar mı? Diyanet bilgisi

Vatandaşlar, Dini konularda şüphede kaldıkları soruları Din İşleri Yüksek Kurulu sayfasında sorguluyorlar. Bu soruların başında gelen sigara abdesti bozar mı sorusu da zaman zaman gündeme gelen konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet bilgisi ile sigara abdesti bozar mı sorusunun yanıtı…

SİGARA ABDESTİ BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Din İşleri Yüksek Kurulu internet sayfasından yöneltilen sigara abdesti bozar mı sorularına açıklaması şu şekilde;

Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez. Bazı alimler; sigaranın "tahrimen/harama yakın mekruh” olduğunu söylemişlerdir.

Günümüzde birçok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir Müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.

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