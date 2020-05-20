Sığ Ne Demek? Sığ Nedir? Sığ Tdk Kelime Anlamı

TDK açısından bakıldığı zaman sığ kelimesi, ‘Derinliği çok az olan, (göl, deniz ve akarsu)’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda mecazi anlamı üzerinden de bilgi ve düşüncesi yeterli olmayan biçiminde karşılık buluyor.

Sığ Ne Demek?

Gündelik yaşamda sığ kelimesi gerçek ve mecazi anlam olarak her iki koşulda da yoğun olarak değerlendirilmektedir.

- Deniz, akarsu ya da göl için derinliği az olan,

- Bilgi ve düşünce ve benzeri durumlar karşısında yeterli olmayan, yüzeyde kalan,

‘’Burası çok sığ rahat rahat yüzebiliriz.’’

‘’Bu gerçekten çok sığ bir düşünce.’’

Sığ Nedir?

Her iki anlama üzerinden de sığ kelimesini gündelik yaşam içinde kullanabilirsiniz. Herhangi bir düşünce ya da fikir konusunda yeterli olmayan durum için değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda deniz ve göl ile akarsu gibi değişik noktalar için TDK üzerinden derinliği az olan biçiminde ifade edilebilir.

Sığ kelimesinin her ne kadar eş anlamlı karşılığı olsa dahi, bu sözcüğün daha fazla değerlendirildiğini söylemek mümkün. Mecazi olduğu kadar gerçek üzerinden de her iki anlam eşliğinde kullanılabilir. Tek başına ya da cümle içerisinde anlam ifade eden yaygın kelimeler arasında bulunmaktadır.