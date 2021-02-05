‘Sıfırdan anayasa’ mı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Akşener’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Akşener özetle şunları kaydetti: “Bizim parlamenter demokrasiye yönelik, ‘Geçiş’ dediğimiz bir çalışmamız var; anayasa veya anayasa yapmaya yönelik çalışma değil, sistem tasarımı. Sayın Babacan’ın arkadaşlarının da yaptığı bunun bir benzeri. DEVA Partisi’nin çalışmasını yapan arkadaşlar ile bizim çalışmayı yapan arkadaşlarımızın birbirleriyle görüşmesinin doğru olacağına kanaat ettik.”

Akşener, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarla ilgili olarak da “Toplumsal olaylarda provokatörler olur. Devletin, güvenlik güçlerinin görevi o provokatörleri ayıklamaktır” yorumunu yaptı.

DAVUTOĞLU İLE EVİNDE GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu evinde ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklamada, Meral Akşener’in Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu’nu Ankara’daki evlerinde ziyaret ettiği ifade edilerek, iki genel başkanın, gündemdeki konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.