Oto tamircisine 10 milyonluk tuzak: Sıfır otomobil almak isterken 15 yıllık arkadaşı tarafından dolandırıldı

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Cevizlibağ’da oto tamirciliği yapan Mevlüt Gündoğdu, iddiaya göre; 15 yıllık arkadaşının indirimli sıfır otomobil yalanıyla dolandırıldı. Gündoğdu, eşi bir otomotiv şirketinin satış biriminde çalışan arkadaşının, piyasa değerinin altında sıfır araç sahibi olacağını söylemesi üzerine yakın çevresinin de araç almasına vesile oldu. Aradan geçen aylar içerisinde araçların teslim edilmemesi üzerine davacı olan Gündoğdu, zararının 10 milyon liraya ulaştığını belirtti. Şikayet sonrası, araç satışı yaptığı iddia edilen E.K. hakkında yaklaşık 25 suç duyurusu olduğu ve kendi akrabalarına hayali araç satışı yaptığı iddia edildi.

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'SIFIR ARACA SAHİP OLURSUNUZ TEKLİFİYLE GELDİLER'

Gündoğdu, arkadaşına güvendiği için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Benim 15 yıllık arkadaşımdı. Eşi de ünlü bir otomobil firmasında satış bölümünde filo bölümünde çalışıyordu. Bize filo üzerinden indirimli araç vermek vaadiyle, '50 bin lira aşağı sıfır bir araca sahip olursunuz' diye, bize böyle bir teklifle geldiler. Biz de bu teklifi değerlendirdik, mantıklı geldi. Kendisini de 15 yıldan beri tanıdığımız için, sonuçta ailemize de girip çıktığı için bir güven oluştu. Biz de güvendik, bunlar bizi dolandırmazlar dedik ama işin içeriği maalesef öyle değilmiş. Araçlar geldi gelecek, baktık araçlar gelmiyor, hep sürekli bir mazeret. Şöyle oldu, böyle oldu, plakası çıkacak, ruhsatı çıkacak, sigortası yapılacak mazeretiyle bizi oyaladılar. Sürekli bizden para talep ettiler. Önce biz bir kapora verdik. Sonrasında aradan 2 ay geçti araçları teslim edeceklerdi, araçları teslim etmediler. Sonra dediler ki, 'Araçları teslim edeceğiz, bedelini kapatmanız lazım', aracın bedelini kapattık. Sonra dediler ki, 'Arabaların ruhsatları çıkacak', onun için ayrı bir ücret istediler. 'Arabaların sigortaları yapılacak', onun için ayrı bir ücret istediler. Hep bir mazeretle bizi oyaladılar ve araçlarımızı vermediler. Bizi dolandırdılar" dedi.

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'30 MİLYONA YAKIN ZARARIMIZ VAR'

Dolandırıcılık miktarının 150 milyon TL'yi bulduğunu ifade eden Gündoğdu, "Burada ortalama 45-50 kişi var dolandırılan. Kendi öz akrabalarını, kuzenlerini dahi dolandırmışlar ve biz bunları sonradan öğrendik. Zaman geçtikçe herkes birbirini buldu. Telefonunu buluyor, hep aynı çevre, büyük bir çevre var bunun etrafında, kim varsa herkesi toparlamışlar, herkesi dolandırmışlar. Sonuçta tanıyoruz herkesi ama kimse bu işe girdiğini bilmiyor, herkes zamanla birbirini öğrendi. Çok kişi var 45- 50 kişi diye düşünüyorum mağduriyeti olan, ortalama miktarlar da çok yüksek. 2022’nin parasıyla 40-50 milyon lira civarı, bugünün parasıyla 100-150 milyon lira civarı bir para. Şahsi olarak benim çevremde 30-40 kişi araç almak istedi. Bizim 10 milyon lira gibi bir zararımız var ve bu 2022’nin parası. Bugünün parasıyla 30 milyona yakın bir zararımız var. Benim eşim, dostum, arkadaşım, herkes bana güvenerek paralarını verdiler. Biz paraları oraya gönderdik. Herkesin mağduriyetini bir şekilde giderdik ama bizim mağduriyetimiz maalesef giderilmiyor" şeklinde konuştu.

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'ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GEZİYORLAR'

Şüpheliler hakkında birçok suç duyurusu olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Hep halledeceğiz diyorlar, bizi de dolandırdılar diyorlar ama bununla ilgili dedikleri şu: 'Benim müdürüm, otomobil bayisinin müdürü, bana hangi IBAN numarasıyla işlem yapmamı söylediyse, ben o işlemi yaptım. Bana IBAN numarasına gönder dediği yerlere ödemeleri yaptım, paraları gönderdim.' Ne müdürüne açılmış bir dava var, ne paraların nereye gittiğiyle ilgili bir bilgi var. Birçok kişi dava açtığı için ortalama şu an üzerinde 25 suç duyurusu var. Kendisinin hakkında 25, kocasının hakkında da 12-15 gibi bir suç duyurusu var. Bununla ilgili de bizim adaletimiz biraz geç olduğu için elini kolunu sallayarak geziyorlar. Bugün mahkememiz vardı, mahkemeye girdik 5 dakika bile sürmedi. Davaları birleştiremiyoruz, elini kolunu sallaya sallaya adliyeden çıkıp gitti. Bunu meslek haline getirmişler. Milyonlarca lira para kaldırıyorlar. İçeri girip 3 ay, 5 ay yatıp çıksalar ne olur ki. Çıktıktan sonra milyonerler zaten. Ortalama 1.5 - 2 yıldan beri 2 kişi de işsiz. Bunlar nasıl geçiniyorlar. Normal çalışan bir vatandaş şu hayatta zor bela geçinirken, ikisi 1.5 yıldır işsiz. Evleri kira, çocukları var. Bunlar nasıl geçiniyorlar. Bizim paralarımızla geçiniyorlar, bunun başka bir açıklaması yok" diye konuştu.

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'EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Avukat Kürşat Ömer Karaman ise şüpheliler tarafından sahte fatura ve dekont sunulduğunu belirterek, "Mağdurlardan Mevlüt Gündoğdu tarafımıza başvurdu, anlattığı şekilde dolandırıldığını bize izah etti. Biz de evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık eylemlerinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yargılama halihazırda Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etmekte. Biz şikâyetçi olduktan sonra burada birden çok mağdurun da bu kişiler hakkında şikayetçi olduğunu öğrendik. Bunlarla ilgili de devam etmekte soruşturma ve yargılamalar. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden gelen herşeyi yapacağımızı söylemek istiyorum. Şüpheliler tarafından bazı faturalar ve proforma faturalar sunulmuş, dekontlar sunulmuş fakat bu dekontlar gerçek olmadığı için, faturalar gerçek olmadığı için bayiden araç teslimi müştekilere yapılmamıştır. Şüphelilerin yargılaması halihazırda Asliye Ceza Mahkemelerinde dediğim gibi devam etmektedir. Bu delillerle şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istemekteyiz. Sonuna kadar hukuki haklarımızı kullanacağız. En ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.