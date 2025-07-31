Sıfır otomobil alan vatandaş, yediği cezayla hayatının şokunu yaşadı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde esnaflık yapan Murat Erdoğan, 3 ay önce İzmit'te Fiat Efsane Otomotiv bayisinden aldığı sıfır araç yüzünden büyük mağduriyet yaşadı. Aracın noter işlemlerini geçici evrakla tamamlayan Erdoğan, ruhsat çıkarmak için gittiği sırada trafik denetimine takıldı. Denetimde, sıfır kilometre olarak aldığı aracın muayenesinin geçmiş olduğu tespit edilince 4 bin 200 TL ceza kesildi.

Erdoğan, aracın ruhsatını alamadığı için muayeneye götüremediğini, muayeneye gidemediği için de ruhsat çıkaramadığını ifade etti.

Bayi ise konuyla ilgilenmediklerini belirterek Erdoğan'ı mağdur etti. Erdoğan, "Bu aracı kampanya kapsamında 1 milyon 300 bin TL'ye aldım. Ancak bayide uzun süre bekletildiği için muayenesi yapılmamış. Aynı bayiden 2017 yılında aldığım aracın da motoru 10. kilometrede yandı. O zaman dava açtım ve kazandım. Şimdi ikinci kez aynı bayiden mağdur ediliyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

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"1 AYDIR ARACI KULLANIYORUM AMA ARACIN RUHSATINI HALA ALAMADIM, MAĞDURUM"

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Murat Erdoğan, "Arabayı bayiden aldıktan sonra ruhsatı alabilmem için bana 1 aylık geçici belge verildi. Ruhsatı almak için notere gittim ancak orada aracın muayenesinin olmadığını öğrendim. Tekrardan bayiye gidip durumu söyledim ancak bana yardımcı olmadılar. Normalde bayiden alınan aracın 1 sene muayenesi olması gerekiyor. 1 aydır aracı kullanıyorum ama aracın ruhsatını hala alamadım, mağdurum. Aracın muayenesi olmadığı için trafikte 4 bin 200 ceza yedim" diye konuştu.