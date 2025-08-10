Sıfır noktasında ‘Ejderha Gözü’

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı’nca “Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi” kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 2020’de yapımı tamamlanan entegre güvenlik duvarında teknolojiden en iyi şekilde yararlanılıyor. Sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu ve sınır hattındaki diğer karakollarda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 7 gün 24 saat esasına göre sorumluluk alanındaki bölgeleri sürekli gözetim altında tutuyor.







ASELSAN ÜRETTİ

ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik kuleler, 360 derece hareket eden gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ve harekete duyarlı sensörlerle kontrol altında olan entegre güvenlik duvarı sayesinde sınır güvenliği üst seviyede tutuluyor. Mehmetçik, zırhlı araçlarda bulunan ve ASELSAN tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ve termal kameraları da sınır hattında etkin şekilde kullanıyor. Vatan nöbetinde dron ve mini/mikro insansız hava araçları tehditlerine karşı karıştırma ve köreltme özellikli cihazların kullanıldığı hudut birliklerinde Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi’nden de yararlanılıyor.