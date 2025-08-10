×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sıfır noktasında ‘Ejderha Gözü’

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye-İran Sınırı#ASELSAN#Ejderha Gözü
Sıfır noktasında ‘Ejderha Gözü’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 07:00

Türkiye-İran sınırında “vatan nöbeti” tutan Mehmetçik elektro-optik kuleler, gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ve sismik sensörlerle donatılan güvenlik duvarını gözetim altına alarak yasadışı geçişlere izin vermiyor.

Haberin Devamı

 

Cumhurbaşkanlığı’nca “Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi” kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 2020’de yapımı tamamlanan entegre güvenlik duvarında teknolojiden en iyi şekilde yararlanılıyor. Sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu ve sınır hattındaki diğer karakollarda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 7 gün 24 saat esasına göre sorumluluk alanındaki bölgeleri sürekli gözetim altında tutuyor.

Sıfır noktasında ‘Ejderha Gözü’


Haberin Devamı

ASELSAN ÜRETTİ

ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik kuleler, 360 derece hareket eden gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ve harekete duyarlı sensörlerle kontrol altında olan entegre güvenlik duvarı sayesinde sınır güvenliği üst seviyede tutuluyor. Mehmetçik, zırhlı araçlarda bulunan ve ASELSAN tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ve termal kameraları da sınır hattında etkin şekilde kullanıyor. Vatan nöbetinde dron ve mini/mikro insansız hava araçları tehditlerine karşı karıştırma ve köreltme özellikli cihazların kullanıldığı hudut birliklerinde Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi’nden de yararlanılıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye-İran Sınırı#ASELSAN#Ejderha Gözü

BAKMADAN GEÇME!