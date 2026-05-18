Sıfır kilometre elektrikli araç aldı; kullandığı ilk gün neye uğradığını şaşırdı! 1 yıldır çözülemeyen arıza için firmaya dava açtı

Serdar Vural, 24 Aralık 2024 tarihinde otomobil bayisinden sıfır kilometre elektrikli araç satın aldı. Vural, 3 Ocak 2025 tarihinde teslim aldığı aracıyla henüz 10 kilometre yol gitmişken, panelde 'Elektrik Devre Sistemi; Tamir Gerekiyor' uyarısıyla karşılaştı. Durumu yetkili servise bildiren Vural’a, uyarı lambasının bir süre kullanımın ardından kendiliğinden söneceği bilgisi verildi. Arızanın aralıklarla devam etmesi üzerine Vural, 18 Mart 2025 tarihinde aracını tekrar servise bıraktı. Bu süreçte kendisine başka bir model ikame araç verilse de sıfır aldığı aracının aylarca serviste kalması ve sorunun bir türlü çözülememesi üzerine Vural, önce noter üzerinden ihtarname çekerek, aracın yenisiyle değiştirilmesini talep etti. İhtarnameden de sonuç alamayan tüketici, son çare olarak Ankara 1'inci Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

TAZMİNAT TALEBİ

Avukat İbrahim Yılmaz tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, aracın yaklaşık 319 gündür onarımda olduğu ve yasal onarım süresi olan 45 iş gününün çoktan aşıldığı vurgulandı. Elektrikli araç tercih eden müvekkiline ikame olarak benzinli bir model verildiği hatırlatılan dilekçede, bu durumun yüksek yakıt maliyeti nedeniyle müvekkili ciddi maddi zarara uğrattığı ve mağduriyet yarattığı ifade edildi. Dilekçede, söz konusu aracın '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' kapsamında 'Ayıplı mal' olarak kabul edilmesi istendi. Davacı avukatı, aracın cam tavan ve geniş multimedya gibi mevcut donanım özelliklerini koruyan ayıpsız yenisi ile değiştirilmesini, ayrıca aracın kullanılamadığı süreler için 'Araç Mahrumiyet Bedeli' tazminatı ödenmesini talep etti.

MAHKEME ARAŞTIRMA KARARI ALDI

Dosyayı inceleyen Ankara 1'inci Tüketici Mahkemesi, hazırladığı tensip tutanağı ile davanın 'Basit Yargılama Usulü'ne göre görülmesine karar verdi. Mahkeme; ilgili otomotiv firmasına müzekkere yazılarak araca ait tüm servis kayıtlarının getirtilmesine, Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi’nden hasar kaydı (tramer) bilgilerinin istenmesine ve aracın tescil kayıtlarının incelenmesine hükmetti. Davanın ilk duruşması 24 Haziran 2026 tarihinde Ankara 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.

‘ESKİ MODEL BİR İKAME ARAÇ VERİLDİ’

Avukat İbrahim Yılmaz, “Dava sürecinde karşı taraf savunmasını sundu ve aracın ayıplı olmadığını iddia etti. Oysa araç yaklaşık 11 ay boyunca kendi servislerinde kalmıştır. Daha sonra geçtiğimiz ay tarafımıza ulaşarak, müvekkilime verdikleri ikame aracı geri istediler. Böylece hem aracımız kendilerinde kalmış oldu hem de kullanımımıza tahsis edilen ikame araç elimizden alındı. Yine geçen hafta Ankara’daki bayi tarafından tarafımıza ihtarname gönderildi. İhtarnamede, aracın tamir edildiği belirtilerek aracın teslim alınması istendi. Ayrıca aracın teslim alınmaması halinde günlük 1000 TL otopark ücreti talep edileceği bildirildi. Biz, aracın ayıplı olması nedeniyle yaklaşık bir yıldır mağdur durumdayız. Aracın yenisiyle değiştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca tüketicileri de bu konuda uyarmak istiyoruz. Vatandaşların herhangi bir ürün satın almadan önce, özellikle de araç alırken, o markaya ilişkin geçmişte yaşanan sorunları iyi araştırmaları gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle piyasada daha az kullanılan ya da geçmişi yeterince bilinmeyen markalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)