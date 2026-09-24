‘Sıfır atık’ta 2035 hedefi

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği’ne katıldı.

İklim eylemi ve adil geçiş konularını ele almak üzere katılımcıları bir araya getirdiği için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e teşekkür eden Erdoğan, “Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye’nin COP31 Başkanlığı’na talip olduğunu ifade etmiştim. Bu yıl COP31’i 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu buluşmanın, iklim değişikliğine dair aldıkları kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

Gözden Kaçmasın Polonya liderinden kılıç hediyesi Haberi görüntüle

KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

“Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. Fiji’de düzenlenecek Pre-COP’un ve Tuvalu’daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerinin duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Son 11 yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal’de meydana gelen sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Malumunuz, Paris Anlaşması’nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem’de önemli kararlar aldık. Antalya’da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız.”

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YENİ HEDEFLER BELİRLEDİK

COP31 vizyonunu, ‘Uygulama COP’u’ anlayışıyla inşa ettiklerini belirten Erdoğan, “Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035’e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, sizlerle Antalya’da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

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ABD İLE YAKALADIĞIMIZ İVMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, New York’ta Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı’nda işinsanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada “ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

STRATEJİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

“Esasen bu alanda çok ciddi bir potansiyele de sahibiz. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Amerika bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada. Böylece Avrupa’da Amerikan kaynağını tercih eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu işbirliğini nükleer dahil, enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Amerika’yla ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye’yle stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan , Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi.

Konuşmasında çatışmaların geride kalmasıyla bölgede beş büyük dönüşümün hızlanacağına da işaret eden Erdoğan bunlardan birincisinin, tedarik zincirlerinin yeniden konumlanması, şirketlerin artık yalnızca en ucuz yeri değil, en güvenilir yeri araması olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ne sahip geniş bir serbest ticaret ağına bağlı güçlü sanayi altyapısıyla bu arayışın doğal adresidir” dedi.

TÜRKİYE EN GÜVENİLİR KORİDOR

Erdoğan, şunları kaydetti: “İkincisi, enerji güzergahları yeniden çiziliyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan’dan TANAP’a kadar Türkiye kesintisiz enerji akışının en güvenilir koridorudur. Üçüncüsü, ticaret koridorları değişiyor. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan orta koridor ve Körfezi Avrupa’ya bağlayan Kalkınma Yolu Türkiye’de kesişiyor. Dördüncüsü yeniden imar dönemi başlıyor. Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Beşincisi savunma ve ileri teknoloji. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı. Dış temsilciliklerimiz her zaman sizlere desteğe hazırdır.”

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Öte yandan İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkevi’ndeki görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin Erdoğan’a törensel bir kılıç hediye etmesi ise dikkati çekti.