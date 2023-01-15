Sıfır atıkla 62.2 milyar kazandırdık

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Törende konuşan Emine Erdoğan, tüketim hırsının bedelini, emeği ve doğal kaynakları hoyratça sömürülen mazlumların temiz hava ve suya, sağlıklı gıdaya erişim gibi en temel haklarından yoksun kalarak ödediklerini aktararak,“Daha çok tüketimi teşvik ederek elde edilmiş her kazanç insanlık adına bir kayıp haline geldi” dedi. Atıkların doğru yönetimi ile yalnızca 5 yılda çok önemli kazanımlar elde ettiklerini, 195 bin ailenin elektrik kullanımına eşdeğer enerji tasarrufu, 2 milyon hanenin de su kullanımına eşdeğer su tasarrufu sağladıklarını vurgulayan Erdoğan özetle şunları söyledi: “Yılda 850 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına gelen yaklaşık 4 milyon ton sera gazının salınımını önledik. 650 milyon ton ham maddeden tasarruf sağladık. Bugüne kadar geri kazanılan milyonlarca ton atık ile toplamda 62.2 milyar lirayı ekonomiye kazandırdık. Sıfır Atık Projesi bugün gücünü onu tüm kalbiyle sahiplenen aziz milletimizden alıyor.”