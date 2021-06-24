‘Sıfır Atık’la 39 milyarlık tasarruf

Roketsan’ın Lalahan yerleşkesinde düzenlenen Sıfır Atık Projesi tanıtım toplantısına katılan Emine Erdoğan, “Savunma sanayinde, kadınların güçlendirilmesi için yaptıklarıyla sektörde öncü konumdasınız. Kadın çalışanların, liderlik pozisyonlarında ve karar alma mekanizmalarında olduğunu görüyoruz. Bu hassasiyetin gerçekten takdire şayan olduğunu düşünüyorum” dedi.

24.2 MİLYON TON GERİ KAZANIM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 2017’de başlattıkları Sıfır Atık Projesi’nin tüm ayaklarıyla ülke için vazgeçilmez bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

“2023’e kadar sıfır atık, Türkiye’nin her yerinde yaygınlaşmış olacak. Ülkemiz genelinde, 97 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemi uygulanmaya başlandı. Bugüne kadar 48 bin kurum ve kuruluş binasına ‘temel seviye sıfır atık belgesi’ verildi. Bugüne kadar 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Bu toplanan atıklardan 39 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı. Sıfır Atık Projesi başladığında yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, 2020’de yüzde 22.4’e yükseldi. 2023’te bu oran, yüzde 35 seviyelerine ulaşacak.

MÜSİLAJ HEPİMİZİ ÜZDÜ

İklim değişikliğinin etkileri, dünya üzerindeki herkesi ve her canlıyı eşit etkiliyor. İster yanı başımızda, ister dünyanın bir diğer ucunda olsun, her çevre felaketi istisnasız hepimizin felaketidir. Son günlerde denizlerimizi kaplayan müsilaj, hepimizi son derece üzdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üstün bir gayretle temizleme çalışmalarını sürdürüyor.”

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