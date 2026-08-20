Sıfır atık’ın hikâyesi sergide

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SIFIR Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Atığın Hikâyesi Sıfır Atık Sanat Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi açılışıyla birlikte ödül töreni yapıldı. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Hareketi'nin sanatla buluştuğu yarışmaya 1591 eser başvurdu. Plastik, cam, metal, kâğıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 kategoride değerlendirilen eserlerde atık malzemeler, özgün yorumlarla sanat eserine dönüştürüldü.

GLOBAL BİR HAREKET

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, tören öncesinde yaptığı açıklamada "Burada vermek istediğimiz mesaj net, vatandaşımıza atığın tekrar dönüştürülebildiğini göstermek istiyoruz. Sıfır Atık Projesi başladığında yüzde 10'larda olan geri kazanım oranı bugün yüzde 35'lerin üzerine çıktı. Önümüzdeki günlerde geri kazanım oranının yüzde 50, yüzde 80'lerin üstüne çıkacağını öngörüyoruz. 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde de Cumhuriyet tarihinin en büyük plastik atık çalıştayını icra edeceğiz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatılan sıfır atık hareketi bugün Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştü" dedi.

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Dereceye girenlere ödülleri Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi verd.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi ise sıfır atık ve iklim eyleminin yalnızca politika ve yasal düzenlemelerden ibaret olmadığını, insani duyguların da sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından kazananlara ödülleri takdim edildi. Atığın Hikâyesi sergisi, 30 Eylül'e kadar Sıfır Atık Vakfı'nda ziyaret edilebilecek.