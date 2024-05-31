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Sıfır atık’a Akdeniz-Pa ödülü

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#Emine Erdoğan#Akdeniz Parlamenter Asamblesi#Akdeniz-Pa
Sıfır atık’a Akdeniz-Pa ödülü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nin (AKDENİZ-PA) Sıfır Atık projesine verdiği ödülü teslim aldı.

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Erdoğan, Beştepe’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü. Özhaseki görüşmede, 15 Mayıs’ta Portekiz’in Braga şehrinde yapılan törende Sıfır Atık projesine verilen ödülü Emine Erdoğan’a teslim etti. Sıfır Atık projesinin, çevreye duyarlı her bireyin ve kuruluşun gönlünde yer ettiğini vurgulayan Emine Erdoğan, “Ödülü, projeyi benimseyen, gönüllü katkılarıyla geliştiren tüm doğa dostları adına kabul etmekten mutluluk duydum. Bu ödülü yalnızca bir başarı belgesi değil, Türkiye’nin çevre bilincine olan derin bağlılığının ve sürdürülebilir gelecek adına attığı adımların bir nişanesi olarak görüyorum” dedi.

 

 
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#Emine Erdoğan#Akdeniz Parlamenter Asamblesi#Akdeniz-Pa

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