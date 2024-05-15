‘Sıfır Atık’a AKDENİZ-PA ödülü

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Her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA’nın “Sıfır Atık” Ödülü’nü Emine Erdoğan’ın adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki alacak. Özhaseki, bugün Portekiz’in Braga şehrinde düzenlenecek ödül töreninde Sıfır Atık projesi ile iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak. 2017 yılında başlatılan ve aldığı uluslararası ödüllerle dünyada tanınan bir markaya dönüşen “Sıfır Atık” projesi, Türkiye’nin “Yeşil Dönüşüme” yönelik attığı adımlar arasında öne çıkan önemli projeler arasında yer alıyor.