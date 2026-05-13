Sıfır Atık Vakfından başkonsoloslarla COP31 ve Sıfır Atık Forumu buluşması

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek "Sıfır Atık Forumu 2026", "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Forumda, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika alanı olarak değil, doğrudan uygulamaya dönük bir iklim eylemi modeli olarak ele alınması hedefleniyor.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olması doğrultusunda forum, Antalya sürecine giden yolda uluslararası işbirliklerini güçlendiren stratejik bir platform niteliği taşıyor.

"SIFIR ATIK FORUMU'NA GİDEN YOLDA BAŞKONSOLOSLUKLARIN BULUŞMASI" PROGRAMI

Sıfır Atık Forumu ve COP31 sürecine yönelik çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda sürdüren Sıfır Atık Vakfı, Beyoğlu Kaymakamlığı işbirliğinde İstanbul'da "Sıfır Atık Forumu'na Giden Yolda Başkonsoloslukların Buluşması" programı gerçekleştirdi.

Vakıf Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, programda başkonsoloslarla bir araya geldi.

Toplantıda, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, su verimliliği, sürdürülebilir yaşam modelleri ve gönüllü iklim girişimleri gibi kritik başlıklar uluslararası perspektifle ele alındı.

Diplomatik temsilcilerle gerçekleştirilen görüşmelerde, çok paydaşlı işbirliklerinin geliştirilmesi ve sahaya yansıyan somut çevre politikalarının güçlendirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

"TOPLUMUN FARKLI ALANLARINDAN GELEN SESLERİ DİNLEMEK İSTİYORUZ"

Programda konuşan Ağırbaş, İstanbul'un iklim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma alanında küresel bir merkez haline geleceğini belirtti.

Toplantının yalnızca bir etkinlik planlaması olmadığını kaydeden Ağırbaş, "Bugün burada sadece bir etkinlik takvimini görüşmek için değil, Antalya'da düzenlenecek COP31'e giden yolda en önemli kilometre taşlarından birini birlikte şekillendirmek için bir araya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen çalışmaların küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Forumu, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik eden küresel bir platform haline gelmiştir. Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul'daki diplomatik temsilciliklerle başkonsoloslarımız aracılığıyla görüşmek istiyoruz. Çünkü farklı kesimlerden, toplumun farklı alanlarından gelen sesleri dinlemek istiyoruz."

Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlara ilişkin bilgi veren Ağırbaş, "İstanbul'da 150'den fazla ülkeden 5 binden fazla konuğu ağırlayacağız. Bu konuklar Sıfır Atık Forumu'na katılacaklar. Çevrenin geleceğini, Sıfır Atık'ın geleceğini ve iklim sorunlarının geleceğini birlikte değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırbaş, tüm diplomatik temsilcilikleri ve paydaşları Sıfır Atık Forumu'na davet ederek, forum kapsamında katkı sunmak isteyen tüm katılımcılarla işbirliğine açık olduklarını belirtti.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak yürüttüğü uluslararası temaslara da değinen Ağırbaş, kısa süre önce Nairobi'de gerçekleştirdikleri saha çalışmalarına ilişkin şunları aktardı:

"Sadece birkaç hafta önce Nairobi'deydik. Kibera'daki gecekondu mahallesinde bir danışma toplantısı düzenledik. Orada 1 milyondan fazla insan yaşıyor. Yeterli yiyecekleri, yeterli suları ve diğer temel imkanları yok. Onların durumlarını ve seslerini dinlemek amacıyla gecekondu mahallesinde bir danışma toplantısı düzenledik. Ayrıca Nairobi'deki gecekondu mahallesinden on kişiyi Sıfır Atık Forumu'na davet edeceğiz."

Sıfır Atık Forumu kapsamında Antalya'daki COP31 sürecine giden yol haritasının da ele alınacağını ifade eden Ağırbaş, küresel ölçekte öncelikli çalışma alanlarından birinin gıda israfı olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde dünyamızın en büyük sorunlarından biri gıda israfıdır. Gıda israfını nasıl azaltabileceğimizi tartışmamız gerekiyor. Ayrıca her yıl 8 milyondan fazla insan gıda sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu alandaki çözüm önerileri forumun temel gündem başlıkları arasında yer alacak." ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK FORUMU 5 BİNDEN FAZLA KATILIMCIYI AĞIRLAYACAK

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Forumu kapsamında, bakanlar, belediye başkanları, uluslararası kuruluş temsilcileri, iş dünyası, akademi, finans kuruluşları ve sivil toplum aktörleri aynı çatı altında bir araya gelecek. 150'den fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcının beklendiği organizasyonda, dünyadan 100'ün üzerinde bakan ile 200'den fazla belediye başkanının İstanbul'da buluşması öngörülüyor.

Program çerçevesinde sanayi ve teknoloji, tarım ve orman ile enerji ve doğal kaynaklar alanlarında yüksek düzeyli bakanlar oturumları da gerçekleştirilecek.