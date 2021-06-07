‘Sıfır Atık’ sergisi

Beyoğlu Sanat Galerisi’nde, toplanan her bir atığın toplanış ve dönüşüm öyküsünün paylaşıldığı çalışmaları yerinde inceleyen Emine Erdoğan ve Sabriye Şentop, Şişhane Meydanı’nda kurulan geri dönüşüm stantlarını da gezdi. Önceki gün gerçekleşen açılışta, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Emine Erdoğan ve beraberindekilere ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında atık ilaçlar, organik atıklar, atık camlar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Beyoğlu Belediyesi, bu çalışmayla 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan öncü belediyelerden biri oldu.





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