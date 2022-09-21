'Sıfır Atık Projesi'ne BM imzası

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Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu için ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Genel Sekreter Antonio Guterres ile bir araya geldi. New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen törende Emine Erdoğan ve Guterres, iklim kriziyle mücadele kapsamında ‘Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’ imzaladı. Emine Erdoğan’ın BM çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürüteceği belirtildi.

Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği sıfır atık çalışmalarını takdirle izlediklerini belirten Guterres, “Toplumlar çok fazla atık üretmeye başladı. Atık günümüz için hayati bir sorun. Sizin de bu anlamda yaptığınız Sıfır Atık Projesi çok kıymetli ve etkileyici. Bu kapsamda sizinle bir araya gelmekten mutluluk duydum. Evinizdesiniz, hoşgeldiniz” dedi.

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GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM

Guterres, BM’nin mücadele ettiği en önemli konular arasında bulunan çevreci proje kapsamında BM ülkelerine, Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi’nin küresel çapta yaygınlaştırılması için çağrıda bulundu. Guteres, “Atık konusu aynı zamanda adalet ve eşitlik sorunudur. Hayata geçirdiğiniz proje bu anlamda dünyada eşitlik ve adaleti tahsis etmeyi de amaçladığı için önem taşıyor. Sizi gönülden destekliyorum” diye konuştu. Hazırlanan iyi niyet belgesini imzalamak için sabırsızlandığını belirten Guteres, “Bu belgeyi taşıdığı öneme binaen kameraların önünde imzalayacağım” diyerek Emine Erdoğan’ı bildiriyi imzalamaya davet etti.

Emine Erdoğan da “Sizinle bugün imzalayacağımız metin bu anlamdaki ortak niyetimizi ortaya koyuyor. İlk iki imzasını atacağımız bu beyanın altındaki imzaların sayısının artmasını temenni ediyorum. Bu doğrultuda sıfır atığın küresel çapta yaygınlaştırılması diliyorum” dedi.

2017’den bu yana Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Türkiye’nin attığı adımları anlatan Emine Erdoğan, projenin Türkiye’de tüm kesimler tarafından sahip çıkılarak desteklendiğini, uluslararası çapta da farkındalık oluşturduğunu vurguladı.





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İKLİMLE GÜÇLÜ BAĞ: Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki güçlü bağı anlayarak, atık oluşumunu önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yollarını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

DÜNYA ÇAPINDA TEŞVİK: Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeye ve daha kapsamlı tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz. Ayrıca sorumlu atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek için sıfır atık konusundaki girişim, kampanya, program, proje ve faaliyetleri desteklemeyi vaat ediyoruz.

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PROJELER PAYLAŞILACAK: Atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik ederken, Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

BM ÜYELERİNE ÇAĞRI: BM üye devletlerini, BM sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya ve yerel yönetimlerin üyelerini, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya yardımcı olmak ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için stratejileri, yaklaşımları ve yanıtlarını uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz.