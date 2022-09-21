Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Sıfır Atık Projesi'ne BM imzası

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Antonio Guterres#Sıfır Atık
Sıfır Atık Projesine BM imzası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

Türkiye’de yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’, BM çatısı altında dünyaya taşınıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘Sıfır Atık Projesi’nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu için ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Genel Sekreter Antonio Guterres ile bir araya geldi. New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen törende Emine Erdoğan ve Guterres, iklim kriziyle mücadele kapsamında ‘Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’ imzaladı. Emine Erdoğan’ın BM çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürüteceği belirtildi.

Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği sıfır atık çalışmalarını takdirle izlediklerini belirten Guterres, “Toplumlar çok fazla atık üretmeye başladı. Atık günümüz için hayati bir sorun. Sizin de bu anlamda yaptığınız Sıfır Atık Projesi çok kıymetli ve etkileyici. Bu kapsamda sizinle bir araya gelmekten mutluluk duydum. Evinizdesiniz, hoşgeldiniz” dedi.

Haberin Devamı

GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM

Guterres, BM’nin mücadele ettiği en önemli konular arasında bulunan çevreci proje kapsamında BM ülkelerine, Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi’nin küresel çapta yaygınlaştırılması için çağrıda bulundu. Guteres, “Atık konusu aynı zamanda adalet ve eşitlik sorunudur. Hayata geçirdiğiniz proje bu anlamda dünyada eşitlik ve adaleti tahsis etmeyi de amaçladığı için önem taşıyor. Sizi gönülden destekliyorum” diye konuştu. Hazırlanan iyi niyet belgesini imzalamak için sabırsızlandığını belirten Guteres, “Bu belgeyi taşıdığı öneme binaen kameraların önünde imzalayacağım” diyerek Emine Erdoğan’ı bildiriyi imzalamaya davet etti. 

Emine Erdoğan da “Sizinle bugün imzalayacağımız metin bu anlamdaki ortak niyetimizi ortaya koyuyor. İlk iki imzasını atacağımız bu beyanın altındaki imzaların sayısının artmasını temenni ediyorum. Bu doğrultuda sıfır atığın küresel çapta yaygınlaştırılması diliyorum” dedi. 

2017’den bu yana Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Türkiye’nin attığı adımları anlatan Emine Erdoğan, projenin Türkiye’de tüm kesimler tarafından sahip çıkılarak desteklendiğini, uluslararası çapta da farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Sıfır Atık Projesine BM imzası


İYİ NİYET BEYANI’NDA NELER VAR?

Haberin Devamı

İKLİMLE GÜÇLÜ BAĞ: Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki güçlü bağı anlayarak, atık oluşumunu önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yollarını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

DÜNYA ÇAPINDA TEŞVİK: Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeye ve daha kapsamlı tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz. Ayrıca sorumlu atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek için sıfır atık konusundaki girişim, kampanya, program, proje ve faaliyetleri desteklemeyi vaat ediyoruz.

Haberin Devamı

PROJELER PAYLAŞILACAK: Atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik ederken, Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

BM ÜYELERİNE ÇAĞRI: BM üye devletlerini, BM sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya ve yerel yönetimlerin üyelerini, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya yardımcı olmak ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için stratejileri, yaklaşımları ve yanıtlarını uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Antonio Guterres#Sıfır Atık

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet