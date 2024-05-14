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'Sıfır Atık' projesine 'AKDENİZ-PA' ödülü

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#Sıfır Atık#Akdeniz Parlamenter Asamblesi#İklim
Sıfır Atık projesine AKDENİZ-PA ödülü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 10:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü'ne değer görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan'ın adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki alacak. Bakan Özhaseki, 'Sıfır Atık' başta olmak üzere iklim krizi gibi konularda yapılan çalışmaları anlatacak.

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Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, atık üretimini azaltarak, geri dönüşümü teşvik eden ve doğal kaynakları koruyarak daha temiz, daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir Türkiye oluşturmaya yönelik çalışmaları ile AKDENİZ-PA Ödülü'ne değer görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki alacak. Bakan Özhaseki, her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA Ödülü'nü, Portekiz'in Braga şehrinde 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek özel törenle alacak. Forum Braga Konferans Salonu'nda Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak törende bir de konuşma yapacak olan Bakan Özhaseki, 'Sıfır Atık' başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaracak.

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#Sıfır Atık#Akdeniz Parlamenter Asamblesi#İklim

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