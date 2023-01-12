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Sıfır atık mucitleri

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#Konya#Kompost Makinesi#Sıfır Atık
Sıfır atık mucitleri
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Konya’da liseli gençler sebze, meyve kabukları, çay ve kahve posaları, ağaç yaprakları gibi atık malzemeleri karıştırarak üretim toprağı haline getiren kompost makinesi icat etti.

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Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘sıfır atık’ konusunda yaptığı çalışmalar 2021 yılında başladı. Öğrencilerin geliştirdiği elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan kompost makineleri, atık sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay, kahve posaları, ağaç yaprakları, odun talaşı, mürekkepsiz kâğıt parçaları gibi malzemeleri karıştırarak faydalı üretim toprağı haline getiriyor. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Öğretmeni Alan Şefi Selçuk Tarhan, şunları söyledi: “Elektrikli kompost makinelerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 33 okula gönderildi ve şu an kullanılıyor. Bu makineyi ürettikten sonra daha çevre dostu bir teknolojiden yararlanma fikri doğdu. Bu sebeple güneş enerjisiyle çalışan ‘solar kompost’ adını verdiğimiz makineyi geliştirmeye başladık. Güneş enerjisiyle çalışan makinemizi daha küçük ve kolay taşınabilir bir formda tasarladık.” 

 

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#Konya#Kompost Makinesi#Sıfır Atık

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