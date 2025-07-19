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‘Sıfır Atık’ kampanya değil hayat tarzı

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Çevre Şenliği
‘Sıfır Atık’ kampanya değil hayat tarzı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çevre Şenliği’ etkinliğine katıldı.

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Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla düzenlenen etkinliğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

YÜREKTEN KUTLUYORUM

“Her yaştan insana hitap eden şenlikte, bilhassa çocuklarımız interaktif atölyelerde eğlenirken, çevreye duyarlı yaşamı da deneyimleyecek. Çevreci Çocuk Atölyeleri’nde, doğa dostu etkinliklere katılan çocuklarımıza eşlik etmekten mutluluk duydum. ‘Tasarımda Yeni Çağ: Atık Yok, Stil Var’ sergisindeki, geri dönüştürülmüş kumaş ve objelerden üretilen her bir eser ise birbirinden etkileyiciydi. Tasarımcılarımızı yürekten kutluyorum. ‘Sıfır Atık’ hareketi yalnızca bir kampanya değil, hayatın her anına dokunan bilinçli bir yaşam tarzı. Bugün burada, bu bilinci sevgiyle, neşeyle, sanatla yaşatan herkese teşekkür ediyorum.”

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Çevre Şenliği

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