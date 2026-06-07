‘Sıfır Atık Forumu’nda ‘geleceğe geri dönüş’… 100 yıl önce ve sonrasının havasını soludum

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Sıfır Atık Festivali’nin ardından kapılarını açan Sıfır Atık Forumu 2026, hafta sonu boyunca ziyaretçilerini çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam temalı etkinliklerle buluşturuyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen forumda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri daha yaşanabilir bir dünya için geliştirdikleri projeleri tanıtıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve bugün sona erecek forumun en ilgi gören bölümlerinden biri ise Karbon Deneyim Alanı (Carbon Experience Zone) oldu.





GEÇMİŞTE HAVA MİS...

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Millet Bahçesi’nde kurulan çadırlar içinde yer alan iki ayrı kabinden oluşan deneyim alanında ziyaretçiler, iklim değişikliğinin etkilerini nefesleriyle hissedebiliyor. Kabinlere eşlik eden birer dakikalık sinematik filmler de bu dönüşümü görsel olarak anlatıyor. Ben de bu tecrübeyi edindim. İlk kabin, yaklaşık 100 yıl önceki atmosfer koşullarını temsil ediyordu. Karbondioksit oranının 305 ppm olduğu bu bölümde temiz ve hafif bir havayı içime çektim. İkinci kabin ise yüksek emisyon senaryosuna göre şekillenen 100 yıl sonrasını canlandırıyor.

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GELECEKTE BOĞULUYORDUM

Karbondioksit oranının 1100 ppm’e ulaştığı bu ortamda hava daha yoğun, sıcak ve nemliydi. Burada nefes almanın zorlaştığı ve bunaltıcı bir atmosferin oluştuğu açıkça hissediliyordu. Birden ter bastı. Baş ağrım tetiklenmeden, similasyon biter bitmez kendimi dışarı zor attım. Birinde kendimi çok mutlu, diğerinde mutsuz hissettim. Temiz bir havayı solumanın nasıl bir konfor ve sağlıklı yaşamın şartı olduğunu bir kez daha anladım.

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MİNİ KARBON ÖLÇER

Forumun ilk gününde ziyaretçilere, yaşadıkları ortamdaki hava kalitesini takip edebilmeleri amacıyla CarboStar adlı taşınabilir karbondioksit ölçer tanıtıldı. Anahtarlık boyutundaki cihaz dünyanın en küçük karbondioksit ölçerlerinden biri. Tamamı Türkiye’de geliştirilen ve üretilen CarboStar’ın arkasında çevre ve sensör teknolojileri alanında faaliyet gösteren ONO Yazılım A.Ş. bulunuyor. Şirket, Karbon Deneyim Alanı’nın teknik altyapısını da kendi mühendislik ekibiyle geliştirdi.

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Fatma Aksu yazdı...