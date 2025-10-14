×
‘Sıfır Atık Forumu’ paylaşımı: BM raporuna temel olacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 17-19 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na ilişkin paylaşımında “’İnsan, Mekân, Dönüşüm’ temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye’nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak” dedi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çevre ve Sıfır Atık konusunda dünyanın en kapsamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

İstanbul’da Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde, 17-19 Ekim’de düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’nun 104 ülkeden temsilcileri bir araya getirerek sürdürülebilir bir gelecek için ortak çözümler arayacağını aktaran Emine Erdoğan, “’İnsan, Mekân, Dönüşüm’ temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye’nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak. Döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim krizi ile mücadele için yol haritasının belirleneceği küresel bir platform olacak. Fikirlerin ve umutların aynı masada birleşeceği forumun çıktılarının 2026 BM Sıfır Atık Raporu’na temel oluşturacak olması ise bu buluşmayı hem anlamlı hem de tarihi kılıyor. İstanbul’dan yükselen bu güçlü vizyonun, dünyayı daha yaşanabilir kılacak güçlü bir dönüşüme vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

