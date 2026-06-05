×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sıfır atık festivali başladı... Geri dönüşümlü eğlence

Güncelleme Tarihi:

#Sıfır Atık Festivali#İstanbul Etkinlikleri#Çevre Dostu Oyuncaklar
Sıfır atık festivali başladı... Geri dönüşümlü eğlence
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00

İstanbul’da başlayan Sıfır Atık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Geri dönüşüm materyallerinden oyuncak yapan çocuklar, tohum ekip müzik ve boyama atölyelerinde eğlendiler...

Haberin Devamı

SIFIR Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalin ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

SANAT ESERİ ÜRETTİLER

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen festival, farkındalık etkinliklerinin yanı sıra eğlenceli anlara da sahne oluyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları düzenleniyor. 

Haberin Devamı

Sıfır atık festivali başladı... Geri dönüşümlü eğlence

 

VALİ GÜL STANTLARI DOLAŞTI... 39 İLÇEDE 1500 ETKİNLİK

- İstanbul Valisi Davut Gül, kurulan stantları gezdi ve 1-7 Haziran’da kutlanan ‘İstanbul Sıfır Atık Haftası’ kapsamında şehrin 39 ilçesinde 1500’ü aşkın etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

7 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

- 4-7 Haziran tarihlerinde ‘Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm’ temasıyla gerçekleştirilen festival, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, çevresel farkındalığı artırmayı ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Gözden KaçmasınSıfır Atık Festivali’ne yoğun ilgi Ünlü isimler sahne alacakSıfır Atık Festivali’ne yoğun ilgi! Ünlü isimler sahne alacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıfır Atık Festivali#İstanbul Etkinlikleri#Çevre Dostu Oyuncaklar

BAKMADAN GEÇME!