Sıfır atık festivali başladı... Geri dönüşümlü eğlence

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SIFIR Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalin ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

SANAT ESERİ ÜRETTİLER

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen festival, farkındalık etkinliklerinin yanı sıra eğlenceli anlara da sahne oluyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları düzenleniyor.

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VALİ GÜL STANTLARI DOLAŞTI... 39 İLÇEDE 1500 ETKİNLİK

- İstanbul Valisi Davut Gül, kurulan stantları gezdi ve 1-7 Haziran’da kutlanan ‘İstanbul Sıfır Atık Haftası’ kapsamında şehrin 39 ilçesinde 1500’ü aşkın etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

7 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

- 4-7 Haziran tarihlerinde ‘Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm’ temasıyla gerçekleştirilen festival, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, çevresel farkındalığı artırmayı ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefliyor.