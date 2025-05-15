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Sıfır Atık Enstitüsü kuruluyor

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Enstitüsü#Sıfır Atık Vakfı
Sıfır Atık Enstitüsü kuruluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Doğayla uyumlu bir gelecek ancak bilimle temellenmiş kararlılıkla mümkündür. Bu anlayışla, Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Vakfımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan Sıfır Atık Enstitüsü’nün ülkemiz ve dünya için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle, İTÜ bünyesinde Sıfır Atık Enstitüsü kuruluyor. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Enstitü, çevre alanında ülkemizin ilk akademik yapılanmalarından biri olarak büyük bir sorumluluğu omuzluyor. Uygulamalı projeler, araştırmalar ve uluslararası işbirlikleriyle güçlenen bu vizyonun, Türkiye’nin sıfır atık alanındaki küresel öncülüğünü pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Veriye dayalı politika üretiminden inovatif uygulamalara kadar pek çok alanda yol gösterici olacak önemli girişimde, emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” dedi.    

 

 

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Enstitüsü#Sıfır Atık Vakfı

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