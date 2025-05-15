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Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle, İTÜ bünyesinde Sıfır Atık Enstitüsü kuruluyor. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Enstitü, çevre alanında ülkemizin ilk akademik yapılanmalarından biri olarak büyük bir sorumluluğu omuzluyor. Uygulamalı projeler, araştırmalar ve uluslararası işbirlikleriyle güçlenen bu vizyonun, Türkiye’nin sıfır atık alanındaki küresel öncülüğünü pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Veriye dayalı politika üretiminden inovatif uygulamalara kadar pek çok alanda yol gösterici olacak önemli girişimde, emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” dedi.