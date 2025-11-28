×
Sıfır Atık dünya tarım bakanlarını buluşturacak

Güncelleme Tarihi:

#Sıfır Atık Vakf#Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun tamamlayıcı oturumu olan Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli’ne ilişkin, “Dünyamızın karşı karşıya olduğu kritik bir soruna güçlü bir yanıt niteliği taşıyor” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek panele ilişkin şunları söyledi: “Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Sıfır Atık Vakfımızın işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenecek ‘Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek’ temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli, dünyamızın karşı karşıya olduğu kritik bir soruna güçlü bir yanıt niteliği taşıyor. Gıdanın değerinin göz ardı edildiği, suyun kıymetinin her geçen gün daha ağır hissedildiği bir dönemde, bu panel küresel sorumluluğu hatırlatan anlamlı bir buluşma olacak. İtalya’dan Meksika’ya, Azerbaycan’dan Irak’a daha nice ülkeden bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri çözüm odaklı görüşlerini paylaşacak. Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun tamamlayıcı oturumu olan bu panelin, sürdürülebilir tarım vizyonuna katkı sağlamasını ve geleceğe yönelik güçlü işbirlikleri doğurmasını diliyorum.”          

 

 

 

