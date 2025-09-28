‘Sıfır atık’ 8 yaşında

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2017’de ‘Dünya ortak evimiz’ diyerek başlattıkları ‘Sıfır Atık’ yolculuğunun 8’inci yılında olduğunu belirtti. ‘Sıfır Atık Projesi’nin yalnızca çevre girişimi değil, vicdanları harekete geçiren bir dönüşüm olduğunu kaydeden Erdoğan, “Her adımı suyu, toprağı, havayı ve gökyüzünü paylaştığımız bütün canlılar için attık. Bu yolculukta gördük ki samimiyetle ve kararlılıkla atılan küçük adımlar, büyük küresel harekete dönüşebiliyor. Her başarıyla insanlığın biraz daha yaklaştığı yaşanabilir bir geleceğin sevincini yaşadık” dedi.

DÜNYANIN ORTAK DEĞERİ

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: “Türkiye’nin öncülüğünde 2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ‘Sıfır Atık’ kararı, bu emeğin en güçlü nişanesidir. Ardından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün ilanı, BM çatısı altında başkanlığını yürüttüğüm Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun kurulması ve ülkemizde Sıfır Atık Vakfı’nın faaliyete geçmesiyle ne mutlu ki ‘Sıfır Atık Projesi’ tüm dünyanın sahiplendiği ortak bir değer olmuştur. Bugün daha temiz bir gelecek için çarpan milyonlarca yüreğin ortak dili ‘Sıfır Atık’tır. Bu yaklaşımın nice yıllar, nice nesiller boyu sürmesi dileğiyle.”

Haberin Devamı

BAKAN KURUM AÇIKLADI: 74.5 MİLYON TON ATIK ÇÖPE GİTMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi’nin 8. yılı için sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Atmadık, dönüştürdük, bir dünya kazandık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerindeki Sıfır Atık Projemiz ile; 74.5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1.7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarrufu sağladık. Biz 8 yılda hiç durmadık; Sıfır Atık Mavi ile su kaynaklarımızı korurken, Depozito Yönetim Sistemi’ni 7 bölgeye yaydık. Sen de alışkanlıklarını geride bırak, ‘8. Yılında 8 Milyar İnsan İçin’ sıfırdan başla” mesajını verdi.

Haberin Devamı