×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Sıfır atık’ 8 yaşında

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sıfır Atık
‘Sıfır atık’ 8 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Sıfır Atık Projesi’nin 8’inci yıldönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2017’de ‘Dünya ortak evimiz’ diyerek başlattıkları ‘Sıfır Atık’ yolculuğunun 8’inci yılında olduğunu belirtti. ‘Sıfır Atık Projesi’nin yalnızca çevre girişimi değil, vicdanları harekete geçiren bir dönüşüm olduğunu kaydeden Erdoğan, “Her adımı suyu, toprağı, havayı ve gökyüzünü paylaştığımız bütün canlılar için attık. Bu yolculukta gördük ki samimiyetle ve kararlılıkla atılan küçük adımlar, büyük küresel harekete dönüşebiliyor. Her başarıyla insanlığın biraz daha yaklaştığı yaşanabilir bir geleceğin sevincini yaşadık” dedi.

DÜNYANIN ORTAK DEĞERİ

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: “Türkiye’nin öncülüğünde 2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ‘Sıfır Atık’ kararı, bu emeğin en güçlü nişanesidir. Ardından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün ilanı, BM çatısı altında başkanlığını yürüttüğüm Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun kurulması ve ülkemizde Sıfır Atık Vakfı’nın faaliyete geçmesiyle ne mutlu ki ‘Sıfır Atık Projesi’ tüm dünyanın sahiplendiği ortak bir değer olmuştur. Bugün daha temiz bir gelecek için çarpan milyonlarca yüreğin ortak dili ‘Sıfır Atık’tır. Bu yaklaşımın nice yıllar, nice nesiller boyu sürmesi dileğiyle.”

Haberin Devamı

BAKAN KURUM AÇIKLADI: 74.5 MİLYON TON ATIK ÇÖPE GİTMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi’nin 8. yılı için sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Atmadık, dönüştürdük, bir dünya kazandık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerindeki Sıfır Atık Projemiz ile; 74.5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1.7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarrufu sağladık. Biz 8 yılda hiç durmadık; Sıfır Atık Mavi ile su kaynaklarımızı korurken, Depozito Yönetim Sistemi’ni 7 bölgeye yaydık. Sen de alışkanlıklarını geride bırak, ‘8. Yılında 8 Milyar İnsan İçin’ sıfırdan başla” mesajını verdi.  

Haberin Devamı

‘Sıfır atık’ 8 yaşında

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sıfır Atık

BAKMADAN GEÇME!