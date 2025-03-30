Sıfır atık 7 yaşında

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda 2017’de başlatılan ve BM Genel Kurulu’nda 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü kabul edilmesiyle uluslararası boyut kazanan Sıfır Atık Hareketi 7 yılı geride bıraktı. Bu yıl “Elimizde yeterince var” sloganı kullanılan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hareketin sağladığı kazanımları ve ekonomiye katkısını şöyle hesapladı:

74 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANILDI

“205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçildi. 32.5 milyon ton kâğıt-karton, 9.1 milyon ton plastik, 3.1 milyon ton cam, 6.4 milyon ton metal ile 23.4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda 74.5 milyon ton atık ekonomiye geri kazanıldı. Böylece 2035’te geri kazanım oranında yüzde 60’ı hedefleyen Türkiye, 2024’te bu oranı yüzde 36.08’e çıkarmayı başardı.

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EKONOMİYE 256 MİLYAR TL KATKI

Geri dönüşümle ekonomiye 256 milyar TL’Lik katkı sağlandı. Bu tutar 10 şehir hastanesi veya 500’den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak işgücüne, 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarrufa karşılık geliyor. Sudan 1.7 trilyon litre tasarrufla İstanbul’un 7 yıllık su tüketimine eşdeğer, petrolden 54.6 milyar litre tasarrufla Türkiye’deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar, 227.3 milyar kwh enerji tasarrufuyla 40 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer kazanım elde edildi. 552.7 milyon ağacın kesilmesi önlenerek Türkiye ormanlarının yüzde 6’sına denk düşecek kazanım sağlandı.”

AT KUMBARAYA YAZ CÜZDANA

- Sıfır Atık Hareketi’nin yeni aşaması olan ve Türkiye Çevre Ajansı’nın (TÜÇA) uygulamaya aldığı ‘Depozito Yönetim Sistemi’nde tüketiciler teşvik alacak. İade makinesine atılan her bir ambalaj için telefonlara yüklenen dijital cüzdana para yüklenecek. Biriken tutarlar, anlaşmalı mağazalar, marketler ve restoranlarda QR okutularak kullanılacak ya da banka hesaplarına aktarılabilecek. İsteyen Emlak Katılım Bankası ATM’lerinden QR kod okutarak para da çekebilecek.