Sıfır araçta ‘gizli ayıp’

İstanbul’da yaşayan Süleyman Şahin, 19 Aralık 2023’te General Oto Servis ve Ticaret Anonim Şirketi’nden, 1 milyon 106 bin 645 lira 51 kuruşa Peugeot 208 GT model otomobil satın aldı. İddiaya göre, Süleyman Şahin, otomobili satın aldıktan sonra, giderilmeyen ciddi arızalar meydana geldi. Otomobili satın aldıktan 1 ay sonra vites kutusu arızası nedeniyle servise giden Şahin’den, garanti kapsamında olmasına rağmen, arızasının giderilmesi için ücret talep edildi. Otomobilde şanzıman arızası meydana gelen Şahin’e, şanzımanın komple yenisi ile değişeceği söylendi. Şanzıman değişiminin otomobilde değer kaybına sebep olacağını bilen Şahin, bu teklifi kabul etmeyerek, otomobili satın aldığı üretici şirkete ihtar gönderdi. İhtar üzerine üretici şirket, ayıbın giderileceğini söyledi.

SORUN ÜSTÜNE SORUN

Ancak ilave garanti ve ücretsiz bakım paketleri tanımlanan otomobilde yeniden arıza meydana geldi. Bu defa otomobilin motorunun komple değişimi gerektiği Şahin’e bildirildi. Şahin de avukatı Deniz Şafak Rende aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Peugeot Türkiye ile General Oto şirketine ‘ayıplı aracın, ayıpsız misli ile değişimi’ davası açtı. Avukat Deniz Şafak Rende, tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Aracın yenisi ile değişimi ya da yenisinin satın alınması gerektiği belirtilmişse de taleplerine bir cevap alamamıştır. Ayıplı aracın, ayıpsız misli ile değişimine karar verilmesini talep ediyoruz” denildi.

General Oto Şirketi ise mahkemeye sunduğu davaya cevap dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verdi: “Süleyman Şahin, park halindeyken hız sabitleyici ve vites kutusu arızası şikâyetleriyle müvekkil şirkete başvurmuştur. Yapılan kontrollerde arıza giderilmiş ve sorunsuz olarak kendisine teslim edilmiştir. Sonra tekrar arızalanan araç, tekrar müvekkil şirketin servisine getirilmiştir. Ancak Şahin, aracın onarımına izin vermemiş ve aracını da teslim almamıştır. Müvekkil şirket tarafından yapılan kontroller sonucu, sorunun ücretsiz onarım ile giderileceği Süleyman Şahin’e bildirilmişse de kendisi onarıma onay vermemiştir. Bilirkişi incelemesi yapılarak, araçta Süleyman Şahin’in ileri sürdüğü ayıbın var olup olmadığının tespitini istiyoruz.”

BİLİRKİŞİ KUSURU GÖRDÜ

Bilirkişi raporunda, Süleyman Şahin’in otomobilinin motorunda arıza meydana gelmesinin, motorun ayıplı olmasından kaynaklandığı belirtildi. Satın alım esnasında normal bir kullanıcı tarafından fark edilemeyecek olan bu ayıbın gizli ayıp niteliği taşıdığı anlatılan raporda, ayıbın ağır kusur ve hile ile gizlenmiş olduğunun söylenemeyeceği ancak aracın ayıpsız misli ile değişim şartlarının oluştuğu ifade edildi.

İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davanın karar duruşmasına Süleyman Şahin’in avukatı ile davalı şirketlerin avukatları katıldı. Mahkeme, davaya konu 2023 model Peugeot 208 GT model otomobilin ayıpsız misli ile değiştirilmesine ve Süleyman Şahin’e verilmesine hükmetti.