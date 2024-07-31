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Sıfır aldığı otomobili ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı

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#Elazığ#Otomobil#Eksper
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 11:49

Elazığ'da bir vatandaş bayiden aldığı sıfır otomobilin tavanında boya kalkması olduğunu görünce aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan işlemlerin ardından sıfır aldığı aracın tavanında boya olduğunu öğrendi. Ekspertiz Bayram Şahin, 'Kuş pisliklerinden dolayı aracın boyasında yanmalar olmuş. Bu yüzden aracın üzerine ince vernikle birlikte boya atılmış.' dedi.

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Elazığ'da geçtiğimiz aylarda bir vatandaş bayiden aldığı sıfır otomobilin tavanında boyanın kalktığını fark etti. Aracını ekspertiz yaptırmak için ekspere götüren vatandaş, burada yaptırdığı incelemelerin ardından tavan kısmının boyalı olduğunu öğrendi. Vatandaş yaşanan durum üzerine aracı iade ederek satın almaktan vazgeçti.

Sıfır aldığı otomobili ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı

''SIFIR ARAÇ ALIRKEN EKSPERTİZ YAPTIRMANIZI ÖNERİYORUZ''

10 yıldır ekspertiz işi yaptıklarını belirten Bayram Şahin, “Aracı müşterimiz, vernik kalkmasından şüphelendiği için getirdi. Aracı burada incelediğimizde araç üzerinde ince vernik atılmış. Bu durum araç krizlerinin yaşandığında olmuştu. Araçlar otoparklarda yatırıldığı zamanlarda kuş pisliklerinden dolayı aracın boyasında yanmalar olmuş. Bu yüzden aracın üzerine ince vernikle birlikte boya atılmış. Müşterimiz mağdur olmuştu.

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Sıfır aldığı otomobili ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı

O yüzden sıfır araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz. Bu gibi olaylarla çok karşılaşıyoruz. Yolda gelirken tırdan düşmesi, çizilmesi veya çizilmesiyle birlikte sıfır araçları boyayıp piyasaya sıfır diye veriyorlar. Mağdur olmamak için araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz” dedi.

Sıfır aldığı otomobili ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı

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#Elazığ#Otomobil#Eksper

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