Şifalı olduğu söyleniyor: Uyuz Pınarı'nı duyan çevre şehirlerden geliyor! 'Bir kuralı var onu yapman gerekiyor'

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Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'nde yer alan Uyuz Pınarı'nın geçmişinin yüzyıllar öncesine uzandığı belirtiliyor. Kahramanmaraş'ın tarihi su kaynakları arasında gösterilen uyuz pınarı İsa Divanlı Cami içinde bulunuyor. Uyuz Pınarı, adını da halk arasında yaygın olan uyuz hastalığından alıyor. Geçmişten bu yana pınarın suyunun başta uyuz olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

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Uyuz Pınarı'nı ziyaret eden Mustafa Kaya, "Burası uyuz pınar dediğimiz cilt hastalığına iyi gelen bir yer.Küçük parazitler elbisenin üzerinden vücuda geçebiliyor. Her yerde Allah bir şifa vermiş analiz edilmiş bir su burası çevre şehirlerden insanlar gelip şifa arıyor" diye konuştu.Hacı Sümbül isimli vatandaş da "Şifalı bir su diyorlar su içeceğim sırada bekliyorum. Elimiz yüzümü yıkayıp gideceğim" dedi.

Harun Çetikaya ise "Kolumda kırmızı kırmızı hastalıklar vardı geliyordum burada suyumu içebiliyorum. Aynı zamanda duş alma ve banyo yeri de var. Savaş dönemlerinde askerler buralarda banyolarını yapıp gidermiş" ifadelerini kullandı.

Müftü Kirecçi de, "Mineralleri daha düşük. İnsanı rahatlatan bir su Allah şifa versin herkese" dedi.