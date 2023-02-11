Şifa melekleri

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Hatay Devlet Hastanesi’nin geniş bahçesinde sahra hastanesi çadırları var. Yaralılar hastane dışında buralarda da tedavi ediliyor. Burada ilk tedavileri yapılanlar durumlarına göre taburcu ediliyor ya da helikopterlerle diğer şehirlerdeki hastanelere gönderiliyor. Ayrıca sağlık yardımları ve organizasyonunun büyük bir kısmı buradan yürütülüyor. Şehir dışından gelen ilaç, cihaz gibi tıbbi yardımlar burada toplanıyor ve özelliklerine göre tasnif edilerek gereken noktalara sevk ediliyor. Türkiye’nin her tarafından gelen acil sağlık ve ambulans personeli burada. Personel sıkıntısı yok. Gencecik doktorlar süreçleri sevk ve idare ediyorlar. Neredeyse 24 saat hareket ve faaliyet halindeler. Ağır ve zor şartlara rağmen gayet enerjik ve pozitifler. Çadırdan çadıra koşuyor, ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Yüzlerinden umudun ve kararlılığın ışığı hiç eksilmiyor.





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11 ‘ACİL’ ÇADIRI VAR

Müdahaleler için 11 “acil müdahale” çadırı var. Ortopedi, kadın doğum, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi dahil neredeyse her alanda uzmanlar var. Psikologlar da var. Şimdilik 10 profesör, 18 doçent, 60 uzman doktor, 200 pratisyen hekim ve yüzlerce medikal teknisyen var. 487 ambulans da sürekli hasta getirip götürüyor.