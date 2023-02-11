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Şifa melekleri

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#Hatay Devlet Hastanesi#Sahra Çadırı
Şifa melekleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

Hatay Devlet Hastanesi’nin bahçesine kurulan sahra çadırlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sağlık personeli, zor şartlara rağmen yüzlerinde umudun ışığıyla 24 saat çalışıyor.

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Hatay Devlet Hastanesi’nin geniş bahçesinde sahra hastanesi çadırları var. Yaralılar hastane dışında buralarda da tedavi ediliyor. Burada ilk tedavileri yapılanlar durumlarına göre taburcu ediliyor ya da helikopterlerle diğer şehirlerdeki hastanelere gönderiliyor. Ayrıca sağlık yardımları ve organizasyonunun büyük bir kısmı buradan yürütülüyor. Şehir dışından gelen ilaç, cihaz gibi tıbbi yardımlar burada toplanıyor ve özelliklerine göre tasnif edilerek gereken noktalara sevk ediliyor. Türkiye’nin her tarafından gelen acil sağlık ve ambulans personeli burada. Personel sıkıntısı yok. Gencecik doktorlar süreçleri sevk ve idare ediyorlar. Neredeyse 24 saat hareket ve faaliyet halindeler. Ağır ve zor şartlara rağmen gayet enerjik ve pozitifler. Çadırdan çadıra koşuyor, ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Yüzlerinden umudun ve kararlılığın ışığı hiç eksilmiyor.

Şifa melekleri


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11 ‘ACİL’ ÇADIRI VAR

Müdahaleler için 11 “acil müdahale” çadırı var. Ortopedi, kadın doğum, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi dahil neredeyse her alanda uzmanlar var. Psikologlar da var. Şimdilik 10 profesör, 18 doçent, 60 uzman doktor, 200 pratisyen hekim ve yüzlerce medikal teknisyen var. 487 ambulans da sürekli hasta getirip götürüyor.

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#DEPREM#Hatay Devlet Hastanesi#Sahra Çadırı

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