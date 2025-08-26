×
HABERLERGündem Haberleri

Şifa ararken canlarından oldular... Suyun üzeri kapatıldı! Korkunç iddia: Daha önce de hayatını kaybedenler olmuş

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 12:35

Çankırı'nın Orta ilçesinde şifalı olduğu iddia edilen suya giren çift, çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından suyun çıktığı alan toprakla kapatılırken, vatandaşlar aynı su sebebiyle daha önce de bölgede vatandaşların hayatını kaybettiğini söyledi.

Olay, 23 Ağustos tarihinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çifti, hemoroit gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ve halk arasında 'hışıldak' olarak adlandırılan kaynak suyuna girdi. Suyun içinde bir süre oturan çiftçin hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Şifa ararken canlarından oldular... Suyun üzeri kapatıldı Korkunç iddia: Daha önce de hayatını kaybedenler olmuş

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD tarafından yapılan incelemelerde, suyun çıktığı alandaki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu belirlendi. Yaşanan olayın sudaki kükürt seviyesinin fazla olmasından kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor.

Olayda hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Derebayındır köyünde toprağa verildi.

Şifa ararken canlarından oldular... Suyun üzeri kapatıldı Korkunç iddia: Daha önce de hayatını kaybedenler olmuş



"BURADA DAHA ÖNCEDEN DE 8-10 KİŞİ ÖLMÜŞ"

Daha önce aynı su sebebiyle ölümlerin gerçekleştiğini söyleyen vatandaşlardan Süleyman Demirbağ, "Kendim Ortalıyım. Şu anda bulunduğumuz yer Derebayındır köyü. Burada halk arasında 'hışıldak' olarak bilinen şifalı bir su vardı. Maalesef iki kişiyi su yüzünden kaybettik. Bu bölgede kükürtlü bir su çıkıyordu, çeşitli hastalıklara ve çocuğu olmayanlara iyi geliyordu. Bu suyun da çok ziyaretçisi oluyordu. Ben bilmiyorum ama söylenilenlere göre burada daha önceden de 8-10 kişi ölmüş. Burası yaşanan olaydan sonra kullanıma ve ziyarete kapatıldı. Burasının kapatılması iyi oldu, vatandaşlar sağlık ararken canından oluyordu" dedi.

