Sidra’nın kurtuluşu

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Hatay’a giden maden işçileri, Kırıkhan ilçesindeki enkazdan ses alınca, arama-kurtarma çalışması başlattı. Açılan dar koridora giren Talip Uçar, 35 saat sonra enkazdan küçük Sidra’yı kurtardı, ardından Suriyeli anne-babası ekiplerce sağ çıkarıldı. Maden işçileri, hastanedeki tedavisinin ardından küçük kızı, kaldığı çadırda ziyaret edip, hediye verdi. Madenci Talip Uçar, küçük Sidra’yı enkazdan çıkarttıkları anları şöyle anlattı: “Enkazın içinden ses geldiğini söylediler. Fakat o binaya 2-3 kez gitmiştik, ses alamamıştık. Son gittiğimizde sesi biz de aldık. Arkadaşlarımızla birlikte bir delik açtık. İçeriye girdim, lambamı yaktım. O sırada Sidra, direkt bana bakıyordu. O anda çok duygusallaştım, daha çok çalışmaya başladık. Sidra’yı sakinleştirmeye başladım, hassas bir şekilde davranarak, arkadaşlarımın beni bacaklarımdan geriye çekmesi ile çıkardım. Sidra’yı aldıktan sonra anne ve babayı çıkarttık. Fakat içeriye tekrar girdikten sonra 2 kardeşinin cenazesini gördük.”

Sidra’yı kurtaran ekipte yer alan 11 yıllık madenci Yasin Kalem (40) ise “Ekip olarak çok yorulmuştuk. O anda Sidra’nın kurtarılması, bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. Sidra’yı enkazdan çıkardıktan sonra kucağıma aldım. Sonra fotoğrafı çekmişler. Sidra’nın o bakışları hem bizlerin hem de dünyanın gündeminde yer aldı. Aslında o bizim ve herkesin mutluluğuydu” dedi.



