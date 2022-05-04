Side Antik Kenti'nde skandal! Ankara'dan jet müdahale

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Hürriyet’e özel açıklama yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, “Konuyu tüm detayları ile inceliyoruz. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz de bizzat olayın takipçisi. Bu alanın bu şekilde kullanılmasına asla izin vermeyiz” diye konuştu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Tapınak girişinde işletme sahipleri tarafından yapılan uygulamalarla ilgili hukuki süreç başlatılacağını da açıklayan Yazgı, “Bu görüntü bizim için kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden hemen hukuki süreç başlatılması için harekete geçtik. Gereken neyse yapılacak” dedi.

UYGULAMALAR KALDIRILDI

Hürriyet’in, “Athena’ya ihanet” manşeti sonrası harekete geçen Antalya Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme yaptı, Athena Tapınağı önündeki halı, X-Ray cihazı ve ışık sistemleri kaldırdı. Yetkililer, işletmenin ruhsat ve diğer uygulamaları ile ilgili de araştırma yapıyor.

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NE OLMUŞTU?

Side’nin baş tanrıçası olarak kabul edilen ‘Athena’ adına yapılan tapınağın kazı alanına açılan kapısı ve çevresi özel mülkiyet içinde ‘Apollon’ ismiyle faaliyete geçirilen gece kulübünün giriş kapısı olarak yeniden düzenlendi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin gezdiği alanlar demir levhalarla kapatıldı. Ayrıca kulübün girişi olarak kullanılan tarihi kapının önüne müşterilerinin toprak zeminde yürürken zorlanmaması için yaklaşık 10 metre uzunluğunda kırmızı halı serildi. Dahası binlerce yıllık kapının hemen önüne x-ray cihazı yerleştirildi, müşteri karşılama masaları kuruldu. Ayrıca giriş alanının fark edilmesi için giriş alanının tamamı özel bir uygulamayla ışıklandırıldı. Bölgede böyle bir görüntüye kesinlikle izin verilmeyeceğini kaydeden Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, izinsiz uygulamalara müdahale edileceğini açıklamıştı.