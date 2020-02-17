Şiddetsiz toplum için ‘Rüzgar Gülü’ kampanyası

ŞİDDETSİZ TOPLUMU” HEPİMİZ HAK EDİYORUZ!

“Çocuğa karşı şiddet savunulamaz, kabul edilemez, her ortamda, her türlü önlenebilir.” diyor ve diyenlerle el ele verip toplumu bilinçlendirmek için harekete geçiyoruz. Şiddete hayır diyenler, “ŞİDDETSİZ TOPLUM” için pencerelerine veya balkonlarına "Rüzgar Gülü" koyarak hem şiddete karşı olduğunu hem de hayatında şiddete yer olmadığını gösteriyor.

Şiddet öğrenilen bir davranış… Daha önceki deneyimlerimiz, geleneklerimiz, evden öğrendiklerimiz, önyargılarımız düşüncelerimizi etkiliyor. Şiddet davranışını öğrenmek kişinin elinde olduğuna göre şiddet davranışını azaltmanın ortadan kaldırmanın yolu da yeni düşünce yapısı ile ilgili davranışları öğrenmeye açık olmaktan geçiyor. YÖRET olarak hedefimiz şiddet hakkında çocukları, çocuklarla çalışan kişileri, ebeveynleri bilgilendirmek; nedenlerini, sonuçlarını, nasıl önlenebileceğini ve korunabileceğini topluma aktarmak… Çünkü şiddet sadece uğrayanın değil, tüm toplumun sorunu!

3 ay sürecek kampanyamız doğrultusunda Çocukları, rüzgar gülü yapımı aktivitesi ile şiddet hakkında bilgilendiriyoruz. “Vurma! Konuş…” kutu oyunumuz ile çocuklara şiddetsiz iletişimi öğretiyoruz. Şiddet Önleme Rehberimizi bastık ve Türkiye’nin her yerine ulaştırıyoruz. Rüzgar Gülü şarkımızın çocukların dillerine dolanmasını, söyleyerek şiddete karşı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. “Şiddete Hayır” Manifestosu hazırladık, manifestomuzu bizi destekleyen kişiler seslendirdi; bu sayede pek çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Basın ve yayın organları ile birlikte şiddeti önleme çalışmaları yapmak üzere işbirliğine hazırlanıyoruz. Kampanyamızı gelecek senelerde de büyüterek sürdürmek uluslararası platformlarla birlikte yol almak üzere çalışıyoruz.

TOPLUMSAL GELİŞİM VE EĞİTİM VAKFI YÖRET

“YÖRET” olarak 1972'den bugüne tam 47 yıldır daha iyi bir dünya için çalışıyoruz. Çocuklara, gençlere, yaşlılara, ailelere, eğitimcilere; toplumun her kesimi için sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürütüyoruz. YÖRET Vakfı kurulduğu günden bu yana hazırladığı projelerle, verdiği eğitimlerle, kampanya, sempozyum ve yayınlarla üniversite gençlerine, çocuklarla çalışan eğitimci ve uzmanlara, topluma katkı sağlamak amacını gütmüş; farkındalık kazandırmayı ve fark yaratarak sonuç elde etmeyi hedeflemiştir. DEĞERLERİMİZ: Dürüstlük, Paylaşımcılık, Şeffaflık, Süreklilik, İnsani ve Demokratik İdealler, Çocuk Hakları Savunuculuğu, Bilimsellik, İnsan Haklarına Saygı, Eşitlikçi Yaklaşım, Güven İlişkisi…