Şiddetli yağışa dayanamayan ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Etiler Seher Yıldızı Sokak'ta saat 20.30 sıralarında kaldırımda bulunan bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Gürültüyü duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. İtfaiye ekipleri, testere yardımıyla gövdesini ve dallarını parçalara ayırdığı ağacı kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

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