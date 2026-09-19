Şiddetli yağış Trabzon'un ardından Rize'yi de vurdu: Araçlar sular altında kaldı, evler tahliye edildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Dün akşam saatlerinde bölgede başlayan şiddetli yağış Trabzon'un ardından Rize'yi de vurdu. Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinden geçen Karadeniz Sahil Yolu dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle yağan şiddetli yağışın da etkili ile göle döndü.

Yolda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu, sahil yolunda trafik adeta durdu. İyidere ve Pazar ilçe merkezlerindeki bir çok araç da sular altında kalırken, büyük maddi hasar oluştu.

Haberin Devamı

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meteoroloji ve AFAD'dan "sarı" ve "turuncu" kodlu yağış uyarısı aldıklarını söyledi.

Uyarıların ardından gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Mete, "Metrekareye düşen yağışın net miktarı henüz belirlenmedi. Ancak 150 kilogramın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Mete, bütün personel ile sahada olduklarını dile getirerek, "Şu an itibarıyla 9 mahalle ve 7 köyümüzde büyük hasarlar var. Gece yarısından sonra yağış şiddetini çok artırdı. Can kaybımızın olmaması bizi en çok sevindiren konu. Tedbir amacıyla 7 evi tahliye ettik." dedi.

"Özellikle ilçe merkezi ile Hazar Mahallesi'nde iki derenin taşması sonucu ister istemez sular ilçenin içine ulaştı. Bu durum DSİ ya da karayollarından kaynaklanan bir sıkıntı değil. Heyelanlarla gelen malzeme dere ağızlarını doldurunca sular ilçe merkezine taştı. Havanın aydınlanmasıyla DSİ, karayolları ve belediye ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor."

Haberin Devamı

Mete, ilçeye bağlı bütün mahallelere ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Öncelikle kapanan iki ana güzergahı açacağız, ardından diğer mahalle yollarına ulaşacağız. Devletimiz şu anda milletinin yanında, bugün bunu bir kez daha gösterdi. İyidere tarihinde bu kadar yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı." ifadelerini kullandı.

RİZE VALİLİĞİ UYARIDA BULUNDU

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, yağışların yer yer kuvvetli olabildiğine işaret edilerek, "Buna bağlı olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinden toplam 533 personel ve 376 aracın sahada görev yaptığı belirtilerek, gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

"METREKAREYE 50 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞEBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinden toplam 533 personel ve 376 aracın sahada görev yaptığı belirtilerek, gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, halen etkili olan kuvvetli yağışların doğuya doğru hareket ederek Arsin ilçesinde ve doğu kesimlerde etkisini sürdürmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu ilçelerimizde mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceği değerlendirilmektedir. Batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin ise saat 22.00 itibarıyla ilimizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olması, batı ilçelerimiz ve Ortahisar'da, mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye yaklaşık 50 kilogram daha yağış bırakması beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülmektedir."

Açıklamada, vatandaşlardan, sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.

ARAÇTA MAHSUR KALANLAR ARKA CAMDAN KURTARILDI

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Sel sularının köprü altında sıkıştırdığı araçta bulunan vatandaşlar, arka camın kırılmasıyla çevredekiler tarafından tahliye edildi.

Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin. Ad Soyadı E-Posta Adresi Bülten Seçimleri Gün Başlıyor Gün Sonu ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum. Abone Ol Keşfetmeye Devam et

Edinilen bilgilere göre, Karakaya köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede sel meydana geldi. Yağışla birlikte oluşan sel suları, köprü altında bulunan bir aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Aracın arka camı kırılarak içerisindeki vatandaşlar dışarı çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.